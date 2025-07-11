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▲Muncy透露正準備達成生涯里程碑的柯蕭，竟立刻衝來給他一個擁抱，並不斷道歉。（圖／路透／達志影像）

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊老將投手柯蕭（Clayton Kershaw）日前完成生涯3000次三振壯舉，但就在這場紀念性比賽中，隊友Max Muncy不幸因左膝受傷退場。Muncy近日上節目時回憶當下場邊的溫情時刻，柯蕭與其他隊友展現出的體貼行動，讓他深受感動。Muncy在7月2日（台灣時間3日）對戰白襪的比賽中，因與三壘跑者在壘包附近激烈碰撞而受傷，目前列入10天傷兵名單。他日前接受美國棒球播客節目《Foul Territory》訪問時透露，當他退場後，正準備達成生涯里程碑的柯蕭，竟立刻衝來給他一個擁抱，並不斷道歉。「我對他（柯蕭）說『恭喜你』，但他坐下來說『對不起、對不起』，」Muncy回憶當時情境，「我回他說『你幹嘛道歉？又不是你害我受傷的』，結果他說：『是我讓跑者上壘的，我很抱歉』。」這段話讓Muncy格外動容，也讓外界看見柯蕭不只是一位偉大投手，更是一位極具同理心與責任感的隊友。除了柯蕭，道奇陣中包括Freddie Freeman與大谷翔平也展現了溫暖的一面。Muncy表示，Freeman也跑過來擁抱他，而大谷更主動尋找他，確認他的狀況是否安好。「他們讓我感覺到被在乎，這真的讓我非常開心。尤其是Kershaw在那樣重要的一刻，還特地跑來擁抱我，那真的讓我非常感動。」儘管無法在場上親自對Kershaw說出祝賀，Muncy仍由衷表示，「我真的很想在場上祝賀他，但我那時候已經沒辦法再站起來了。」目前Muncy正努力恢復中，道奇隊與球迷都盼望他能在下半季早日重返戰場，而這段Kershaw的溫情故事，也再度證明他不僅是殿堂級球員，更是球隊最溫暖的核心人物之一。