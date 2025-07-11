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總統府今（11）日證實，曹興誠已於6月底向總統賴清德懇辭全社會防衛韌性委員會顧問一職。對此，桃園市議員凌濤指出，曹興誠被撤換背後的三個可能，留給全民三個問號，都指向大惡罷大失敗。凌濤在臉書發文表示，今年2月19日他們公開質疑，曹興誠與「黑熊學院」疑似遭到紅色勢力滲透，試圖發起這次的大罷免，目的就是要搞爛台灣的民主。而曹與陸籍單中華女士的互動及相關舉措，他們立即向國安局檢舉控告曹興誠違反反滲透法，呼籲賴清德解除曹興誠的全社會防衛韌性委員會顧問職務。如今竟在大罷免前移除曹的顧問，目前在總統府網站已不見其圖像，顯然遭到緊急撤換。凌濤質疑，此時將曹興誠移除全社會防衛韌性委員會顧問名單，是不是國安局在調查之後，發現有紅色勢力滲透的疑慮，共諜又再次出沒？因此提請總統解職曹興誠？賴清德在國家多個重要職務，擺置錯誤的人，如今立法院正在討論國土韌性1500億元，難道是因為發現曹興誠所主導的國土韌性計劃根本窒礙難行，在漢光演習實施之後，發現不符實際操作？美方要求國防預算提高，國民黨提高軍費3.5%，增強我國國防準備，比民進黨更積極，相比民進黨原本任用過去高呼「統一公投」、遭受滲透質疑的曹興誠為防衛韌性委員會顧問，如今又陣前撤換，恐怕連美方也針對該計劃打上問號？凌濤指出，一場大罷免、「護國大繞境」、護台論基礎恐怕隨著曹興誠遭到撤換而瓦解，因為撤換曹興誠背後只有三種可能，也留給民眾三個問號，一是曹興誠是因為恐有被紅色滲透疑慮，已經有害防衛韌性被撤換？二是曹興誠是因為徒有政治口號的自嗨效果，缺乏專業性，已經被認證無助防衛韌性？三是曹興誠是因為大罷免政治利益與賴總統密會，如今又因為大罷免責任要提前切割？「無論真實答案為何，賴清德識人不明，又為大罷免密會曹興誠，兩人在政治上的魔鬼交換，已無法順利切割曹興誠，台灣卻因大罷免耗損的國力，通通必須咎責到總統身上。」