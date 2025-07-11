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美國職籃（National Basketball Association）球星Kevin Durant近日因為交易案將轉投休士頓火箭，隨著陣容補強被認為是今夏最成功的球隊之一，也讓球迷相當期待火箭下一季的表現，近日Durant在「Mind The Game」節目中提到自己未來的新教練Ime Udoka，並對他在防守方面的領導讚譽有加，讚賞他能讓球員變得更好，且與他都擁有衝擊冠軍的企圖心。上賽季火箭以50勝32敗排名西區第2，能讓球隊戰績提升如此之快，一部分原因就是因為防守，整體防守效率排名第4，總教練Ime Udoka在防守體系下的執行也可說是功不可沒，近日剛加入火箭的Kevin Durant在「Mind The Game」節目中也對Udoka在防守上面的執教功力表示肯定。Durant指出，Udoka的防守戰術變幻多端，他會先打一個常規回合，但下一回合馬上改成區域聯防，然後又回到盯人防守，會帶給對手措手不及的壓力。就算你們的團隊有多強，你們的配合有多默契，你們的傳球有多好，你們的球員有多無私，但如果遇到突然瘋狂的防守轉換，而你們沒有做好準備，就會失去平衡。Durant也提到自己跟Udoka教練的想法一致，也明白下季衝擊總冠軍的企圖心，但也能體諒教練團的辛苦，除了面對勝負之外，還有許多事情需要煩惱與擔心。除了利用交易得來Durant，火箭也陸續補進了像Dorian Finney-Smith與Clint Capela等堅強戰力，期望能走出今年首輪遭淘汰的陰霾，在下賽季衝擊總冠軍。