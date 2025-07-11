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▲今日受到低壓帶影響，各地降雨機率高，整個西半部到東南部有短暫陣雨甚至雷雨出現。（圖／翻攝自中央氣象署）

▲明後兩天溫度明顯回升，週日各地高溫普遍來到攝氏32至34度，東南部有焚風發生機會。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署提醒，今（11）日受到低壓帶影響水氣偏多，南部有短延時強降雨，不過晚上降雨趨緩，週末兩天把握穩定天氣，下週一至下週四（14日至17日）水氣又增多，各地留意午後雷陣雨。中央氣象署預報員黃恩鴻預報指出，今天台灣環境還是不穩定，水氣偏多，受到低壓帶影響，各地降雨機率高，整個西半部到東南部有短暫陣雨甚至雷雨出現，尤其南部地區有短延時強降雨，不過下半天低壓帶開始遠離，整體水氣減少、降雨趨緩。明後兩天受到高壓增強影響，各地多雲到晴，但迎風面南部地區、中部沿海清晨至上午還是有零星降雨，不過降雨範圍較小，多數時間可見陽光，午後還是有熱力作用，特別是中部以北、宜蘭以及其他山區可能有局部短暫雷陣雨或較大雨勢出現。下週一到下週四（14日至17日）水氣稍微增多，清晨至上午中南部沿海降雨情形明顯，午後降雨區域更廣，中部平地也有降雨情形，不過其他地區都是多雲到晴有機會見到陽光，要注意午後雷陣雨，各地有局部短暫陣雨發展機會。溫度方面，，下週一至下週四高溫普遍是攝氏31至33度，局部地區會更高溫，低溫攝氏26至28度，整體感受上溫暖偏熱。此外，黃恩鴻也提到，菲律賓東方海面下週四（17日）左右，有機會發展出較強的熱帶系統與明顯環流，不排除進一步增強為颱風。不過目前連大低壓帶都尚未形成，是否生成颱風以及預估路徑、強度變數大，需要等待下週進一步觀察。