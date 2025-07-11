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▲台灣邁入長照很多護理師太辛苦，人力又不足，導致醫院開不出病床，只能一直在急診室等，商總主張應開放引進國外護理人員成為補足國內醫療人力的助理工。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

中華民國全國商業總會昨（10）日舉辦會員代表大會，商總理事長許舒博現場致詞說，自己一再與勞動部長洪申翰談缺工及移工引進，對方承諾，像是垃圾清運等國人不願意做的「3K產業」一定會開放，同時商總也針對開放各行各業中階技術人力，以及協助國內護理師短缺的狀況的護理助理工，向勞動部提出開放訴求。對此，勞動部回應，針對外界很關心的跨國勞動力政策，現在還在進行相關研商跟規畫。研議過程勞動部持續與各界交換意見，但不會涉及承諾不承諾的問題。許舒博昨日致詞提到缺工問題，直言問題應是放在經濟部。經濟部知道哪一個產業工，應該幫我們提出合理爭取，移民、移工的部分應該由他來提，不是由勞動部，勞動部是維護勞工的，產業發展勞工政策應回歸經濟部主導。他接著提到，自己已經和洪申翰談了2、3次缺工問題，對方承諾最辛苦、最困難，台灣人都不願意做的「3K產業」一定會開放。而像是第二類也會開放中階技術工，舉例不像是飯店的鋪床工、清潔工等基層工作，而是中階飯店管理人員，各行各業的中階技術人員，商總希望也認為應該開放。第三，他提到，台灣邁入長照很多護理師太辛苦，人力又不足，導致醫院開不出病床，只能一直在急診室等，希望開放引進國外護理人員成為補足國內醫療人力的助理工。許舒博今（11）日受訪再補充，首先針對3K產業，包括垃圾、資源回收清運工及下水道工人等，因為台灣人沒有要做，這部分開放共識比較大，因此勞動部承諾會開放。至於中階技術工，他認為無論是具有相關證照或專業的僑外生或是移工，只要可以符合我國的職場勞工需求，他認為，應該要加以開放。但要開放涉及兩大條件，哪些屬於可以開放給移工進駐的中階技術，這部分還必須要彼此討論；其次是如果有企業想要引用海外中階技術工，那麼還就必須要幫本國勞工加一定比率的薪資才可以適用。最後，針對護理師助理工，許舒博表示，這部分是商總看到現在國內護理師人力狀況及台灣高齡化所提出的構想，認為應該要開放海外醫護人員來協助護理師工作量，減輕醫院人力缺口，而這部分因為涉及到跨部會，可能還要協商，但他強調，如果醫院引用移工，那麼就必須要滿足幫護理師加薪這項條件。針對商總所提出的訴求，勞動部回應，針對相關政策的研議，會秉持三項原則：第一、避免影響本國勞工就業機會，希望促成雇主幫本勞加薪、提升勞動條件；第二、希望產業能有更充足勞動力可運用，有助於企業留才、穩定人事；第三、提升政府在移工聘僱上的角色跟功能，進一步確保移工權益。而作為跨國勞動力政策的主管機關，在政策完成規劃與評估後，勞動部會主動且正式向外界說明。