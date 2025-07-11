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▲陳雅倫（右）曾經宣告要跟Martin結婚，23天之後又反悔、決定分手，還表示媽媽一直告訴她不要為嫁而亂嫁。（圖／摘自微博）

▲陳雅倫（右）與王敏德（左）在三級片《危情》的演出大膽，一度被懷疑「假戲真做」。（圖／摘自微博）

▲陳雅倫年輕時美麗奪目，曾被視為「鍾楚紅接班人」，可惜演藝事業一直沒太大起色，未能大紅大紫，反而緋聞更讓人印象深刻。（圖／摘自微博）

59歲的香港豔星陳雅倫，曾主演過《危情》（台灣上映時片名《親蜜的愛人》）、《南洋十大邪術》等三級片，片中表現大膽豪放，戲外也曾是緋聞女王，自稱「男的女的都喜歡我」，還曾經鬧出與吳彥祖的表哥Martin宣布結婚後23天後就火速分手的風波。她近日出席香港的電影節活動，透露近年主要在中國發展，已經單身好幾年，不強求再找另一半，且不會對「小鮮肉」有太大興趣。即將邁向花甲之年的陳雅倫，依然有豔麗、搶眼的外表，她擺明對不夠成熟的男性倒胃，現在就算身邊沒有另一半，也不會被小鮮肉打動，表示「不愛照顧小朋友」，喜歡有才華有內涵，事業有成的男子，可能因為和吳彥祖表哥Martin的戀情失利有關。當年她形容Martin是追求者中「最細心、發動攻勢最強、最有條件的1個」，不料宣告要結婚後23天就分手，還稱媽媽告訴她不要為嫁而亂嫁。據稱Martin太幼稚、常亂吃飛醋，讓陳雅倫火大後又一堆甜言蜜語，導致她心軟，直到最後無法溝通才提分手。而她另一段失敗的姐弟戀則是與男星李思捷，那時李思捷其實有正牌女友，碰上比他年紀大的陳雅倫，還是打得火熱，甚至發生過在計程車上又抱又親，被香港八卦刊物形容是「車震」的驚人事件，後來李思捷選擇回到20多歲小女友的身邊，陳雅倫顏面盡失。陳雅倫年輕時其實是參加新秀歌唱大賽入行，和杜德偉、蘇永康、李克勤、周慧敏都是同一屆，可惜成績比起他們是差一截，反而因為長相出眾被找去拍戲，一度被視為「鍾楚紅接班人」，卻也沒有闖出名堂，才會決心大膽解放，靠三級片搏出名。沒想到她在《危情》中與男主角王敏德被懷疑「假戲真做」的激情場面，在三級片熱潮票房和李麗珍、邱淑貞等人還是明顯差一截。於是她在外界心目中，只剩下「緋聞女王」的形象，曾經和作曲家黃尚偉維持11年分分合合的戀情，中間據傳與導演王晶也曾經有很曖昧的關係，演《危情》被傳和王敏德假戲真做，介入了李思捷的感情，也被稱和吳鎮宇有過一段，最驚人的是還被稱與潘美辰在北京同居過兩年，緋聞對象男女皆有，現在她自稱「沒有追求者」、感情空白，外界也有點難相信。