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4000元台灣跟團行程被嫌爆！韓國人曝缺點

▲不少韓國人認為，來台灣旅遊的缺點就是天氣太過濕熱，以及衛生條件不夠好。（圖／記者陳明安攝）

「氣味與衛生」

4個月衝39萬人次！韓國排來台旅客前3名

韓國（39萬3179人次）

▲ 從1月至4月整體數據觀察，入境旅客總計為287萬9961人次，來源最多為日本（46萬2053人次），其次依序為港澳（40萬6683人次）、韓國（39萬3179人次）。（圖／桃機公司提供）

台灣近年來成為日本、韓國旅遊地新寵兒，對於「台灣感性」感到新奇及沉迷之餘，卻也逐漸出現不同聲音。近期有網友挖出韓國旅遊網站推出的「台灣跟團行程」，引發不少韓國人熱議，許多人直言台灣是「一次性旅遊地」，更有韓國網友抱怨夏天又濕又熱、蟑螂滿街跑，就連五星級餐廳也能看到，衛生條件讓人難以忍受，貼文曝光後，也引發PTT鄉民熱烈討論，眾人紛紛點頭認同，「真的無法反駁」、「濕熱＋蟑螂，是台灣特有的combo」。一名台灣網友在PTT八卦板分享韓國旅遊網站上的套裝行程，從仁川出發的3～4日台灣自由行，包四星級飯店、來回機票、旅遊保險、Wi-Fi機或SIM卡，還附送飲料與小吃兌換券，最便宜19萬韓元（約台幣4000元），主打「高CP值」吸引韓國旅客，但儘管價格實惠，韓國網友的反應卻一面倒地消極。韓國網友們紛紛直言，對台灣環境印象差的也不少，「超大蟑螂連逃都不逃」、「連五星級飯店的餐廳裡都有蟑螂在跑」、「又濕又熱又有蟑螂跑來跑去，而且還超大隻」、「台灣就是日本的降級版」。除了氣候與街頭衛生，還有韓國遊客點出台灣「濕氣才是最可怕」，不少PTT網友見狀紛紛直呼中肯，「這真的無法反駁」、「氣候極端，街景也老了」、「韓國人怎麼那麼誠實」、「我也不出門，太熱又濕根本想死」、「我這輩子都沒辦法習慣台灣的夏天」。還有一位韓國女生分享台灣遊記，她原本對台灣沒期待，想說來體驗看看，，她說幾乎無法在地用餐，最後只好改成「咖啡廳巡禮」，還意外愛上五十嵐奶茶，「喝下去的瞬間差點想搬來台灣」，除去衛生及氣味的缺點，仍是蠻快樂的旅程。根據前瞻觀光政策研究室依據交通部觀光署數據整理，今年4月份來台旅客共有75.1萬人次，年增率為23%，顯示旅遊市場正逐步回溫，然而與疫情前相比，仍呈現31.8%的減幅。其中衰退最嚴重的為中國旅客，高達84.5%；其次為日本旅客衰退41.5%，相對之下，美國來台人數則增加24.9%，菲律賓也成長了15.8%。若從1月至4月整體數據觀察，，但這些主要來源國與疫情前相比依然呈現負成長，日本減幅41.5%，中國則受到兩岸政策限制影響，衰退幅度高達84.5%，是所有市場中最多的一個。