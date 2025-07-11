我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）選秀狀元Cooper Flagg今（11）日迎來夏季聯盟初登場，雖然最終僅拿下10分、下半場未能得分，但達拉斯獨行俠總教練Jason Kidd強調，數據並無法完整反映這位年輕新星的實際影響力。他在場上的防守存在感與全能特質，讓Kidd直言「他在這聯盟能做的事情，已經不需要再懷疑。」對陣洛杉磯湖人的夏季聯盟比賽中，Cooper Flagg上半場表現活躍，不僅進攻端多次接球切入，也在防守端展現出優異的預判與對位能力。雖然數據上半場結束後僅得10分，且下半場未能再添分數，但他的存在持續牽動球場節奏，多數獨行俠進攻戰術皆以他為核心展開。Jason Kidd在中場受訪時表示：「我認為Flagg表現非常棒，無論是處理球、跑出空檔接隊友傳球、完成進攻都很到位。我想你們都看到了他在這聯盟能做的事情。」他強調，Flagg的防守閱讀能力與身體條件，讓他在側翼對位中具備怪物級的威脅性，未來絕對會成為球隊防守體系中的關鍵支柱。另一位焦點人物是LeBron James之子Bronny James，他全場8投2中僅拿下8分，下半場同樣沒有得分，但與Flagg之間也上演了數次正面對位交鋒也擦出火花，為比賽增添話題。湖人隊方面，本場表現最出色的是射手Cole Swider，他砍下全場最高22分，顯示自身爭取輪替位置的決心。而獨行俠的Ryan Nembhard也繳出21分的成績，展現出職業水準的成熟度與自信。目前尚未確認Cooper Flagg是否還會參與接下來的夏季聯盟賽程。獨行俠管理層已明確表示，球隊不會讓他只是「上場湊熱鬧」，而是將他視為陣容中的重要一員，他在這個層級已無太多需要證明的內容，因此是否續戰將視球隊整體發展計畫調整。