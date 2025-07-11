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▲《零日攻擊》演員高橋一生（左起）、製作人鄭心媚、連俞涵、導演蘇奕瑄。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》將於8月2日播出。（圖／牽猴子提供）

話題台劇《零日攻擊》6月底公開正式預告，兩周已破80萬次觀看，今（11）日再釋出金曲獎台語歌后曹雅雯演唱的主題曲〈風聲人影〉，MV致敬8位導演，金獎音樂人李欣芸譜曲，曾是蔡英文團隊核心成員的林錦昌操刀填詞：「日日夜夜，猶原佇遮等待。」製作人兼編劇統籌鄭心媚回憶一聽到曹雅雯開口配唱：「現場的人都起了雞皮疙瘩。」主題曲〈風聲人影〉MV集結了《零日攻擊》幕後工作人員的拍攝花絮，穿插各集導演的執導情形，尾聲浮現洪伯豪、吳季恩、蘇奕瑄、趙暄、劉易、鄭心媚、林志儒、羅景壬等8位導演的名字，並且獻上一句「向所有勇敢參與零日攻擊的工作人員致意」，敬佩整個團隊的辛勤與勇氣，更呼應整部劇集的情感核心。製作人鄭心媚透露：「《零日攻擊》的劇情驚悚緊張，有些人說我們嚇壞台灣人了。因此當時就希望能有一首主題曲，溫柔而療癒，能夠傳達台灣人的情感。特別邀請第一文膽監製林錦昌操刀寫詞，由於歌詞是充滿詩意的台文，所以跟作曲老師李欣芸討論後，認為曹雅雯的聲線溫柔婉約，又能充分掌握台語唱腔的情緒表達。所以特別邀請曹雅雯來演唱，她聽完Demo後一口答應。 進錄音室配唱時，一開口試唱，我們現場的人都起了雞皮疙瘩。」〈風聲人影〉作曲人李欣芸曾獲金馬獎最佳原創音樂獎和金曲獎等殊榮。作詞者林錦昌是《零日攻擊》監製，過去是蔡英文團隊核心成員，也曾任文化總會秘書長，他接受《天下獨評》專訪表示寫這首歌詞時，腦中不是緊張的台海戰爭，也並非倉皇逃難的畫面，而是他的家鄉花蓮縣秀林鄉砂婆礑山，「砂婆噹溪，溪口就是海，上游有男女的愛戀，下游港口有別離。」他用民眾比較理解的物象，形容人對家國的情緒。他說，這齣劇描寫面臨戰爭前每個人的選擇，政界、中產階級、中下階層，各行各業的人面對戰爭進逼的恐懼心情，「你好像會失去什麼，被迫離開什麼，我們必須守護。不是戰爭輸贏的問題，而是會衝擊到我們幾代人在這裡生活的家園。」《零日攻擊》卡司陣容華麗：日星高橋一生、水川麻美、港星杜汶澤、台灣實力派演員謝怡芬（Janet）、戴立忍、連俞涵、莊凱勛、潘慧如、藍葦華、陳妤、陳文彬、鄭有傑、游安順、侯彥西、謝章穎、李冠毅、楊富江、鄧九雲、王渝萱、張洛偍、孫泌岳、許時豪等。8月2日起，每週六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月16日起，每週六CATCHPLAY+ 台灣、印尼上架；8月24日起，民視晚間10點播出。