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備受矚目的NBA美國職籃（National Basketball Association）夏季聯賽新星對決於今（11）日登場，達拉斯獨行俠狀元新秀Cooper Flagg首度亮相，就與洛杉磯湖人後衛「皇子」Bronny James正面交鋒，吸引滿場觀眾湧入拉斯維加斯觀戰。有趣的是，兩人在場上還偷偷說悄悄話，內容也讓球迷感到好奇。兩位新星在首節就展現進攻火力，Bronny一開賽便在Flagg命中前兩次出手，Flagg則連續展現籃下手感與全能身手，引爆全場歡呼。不過最受矚目的時刻出現在下半場，Bronny控球推進時，Flagg在退防過程中一邊拉起球衣遮住嘴巴，一邊對Bronny說了些話。這段畫面被鏡頭捕捉下來，Bronny也回以微笑，兩人顯然場上已多次短兵相接，建立起某種默契。這段交流隨即在社群平台上引發討論，不少球迷猜測兩人可能在互相打趣或交換心得。有網友笑稱：「他們應該在笑這場比賽被炒成Cooper Flagg vs Bronny James吧。」也有人開玩笑說：「Flagg可能在招募Bronny：『等你爸退休就來達拉斯，不會太差啦！』」、「他是說：『LeBron現在救不了你了』」雖然兩人此役表現並不算高效，但都展現出潛力。Flagg全場攻下10分6籃板4助攻3抄截與1阻攻，雖然投籃手感不佳，全場21投僅5中，但其場上活動力與防守影響力仍令人印象深刻；Bronny則貢獻8分、2籃板與2助攻，8投中2。最終，獨行俠以87：85險勝湖人，Bronny最後一擊三分球未能命中，錯失絕殺機會。儘管未能上演戲劇性結局，但兩位新秀的首次對決已為夏季聯賽添上亮眼篇章。這場「未來對決」不僅炒熱氣氛，也為NBA新世代注入更多想像空間。