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▲末代皇帝溥儀曾在1917年第二次當皇帝，為知名的「張勳復辟」事件，7月12日又被迫退位，圖左為溥儀。（圖／NOWNEWS資料照）

7月12日是聾啞節 台灣手語竟有受日本影響

▲7月12日是聾啞節（圖／取自桃園市政府官網）

7月12日是吉里巴斯和聖多美普林西比的獨立日，也是聯合國的國際防治沙塵暴日。1917年的今天，溥儀在長江巡閱使張勳等人的主導下，於北京短暫復辟滿12天，被迫退位。在台灣，7月12日是聾啞節，旨在紀念將一生奉獻給聾啞事業的梅耐德女士。「中國最後一位皇帝」溥儀，總共做了三次皇帝！1911年辛亥革命後，在內閣總理大臣袁世凱的逼迫下，1912年2月12日，隆裕太后代溥儀頒布《清帝退位詔書》，並接受《清室優待條件》，結束了清朝入主中原以來的268年統治，溥儀當時成為中國歷史上公認的最後一位皇帝。直到1917年，又發生知名的「張勳復辟」事件，1917年7月1日，溥儀在長江巡閱使張勳等人的主導下，於北京短暫復辟，但僅過12天便被迫退位。第三次則是1932年時，日本在滿洲地區正式成立滿洲國。3月9日，溥儀在長春市吉長道尹公署道台衙門大堂舉行就職典禮儀式，宣布就任滿洲國執政，直到1945年蘇聯「八月風暴行動」，日本戰敗，溥儀再次退位。7月12日也是聾啞節！根據桃園市政府社會局公告，「聾啞節」的由來，。梅奈德女士是一位美國人，為了紀念他這一生的奉獻，在民國36年舉行第一屆聾啞社員大會時，特以梅耐德女士的生日7月12日定為聾啞節。社會局也提到，對於聾人來說，是一個擁有屬於我們的語言、文化、歷史、及獨特生活方式的族群。使用「聾人」一詞代表的是文化角度的認同，而非社會大眾從醫學角度去理解使用的「聽障」。也因此使用了大寫「D」的Deaf來表示是一群具有聾文化身分的人。而仰賴視覺生活的「聾人」族群成員，主要通過手語進行交流，每個國家都會有屬於自己的手語，就如同每個國家都會有屬於自己的語言一樣。