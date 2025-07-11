美國總統川普截至目前為止，已經公布23個國家的最新對等關稅稅率，已跟美國達成貿易協議的國家寥寥無幾，越南是其中一個，關稅也從4月初的46%降到20%，代價是對美國開放市場，允許美國商品「零關稅」進口。不過有外媒引述消息人士踢爆，其實越南方面原本以為的關稅是11%，是川普公布時突然才變20%。
根據《POLITICO》報導，4位匿名消息人士透露，川普上週在社群媒體上，宣稱已與越共總書記蘇林通話，達成關稅協議，對越南的關稅由46%降至20%，若原產地非越南，則稅率提高至40%。看似雙方都能接受的結果，隱藏著不為人知的祕辛，而越南政府至今仍未完全接受川普方面大力宣傳、協議內容的關鍵部分。
消息人士聲稱，越南的談判代表其實並未同意20%的稅率，他們原本預計的稅率將在11%左右，但川普在與蘇林（未參與初始談判）的通話中，無視了這一數字，反而宣布美國將徵收20%的關稅。
1位長期與越南和亞洲國家合作的華府說客也證實，川普給所有人都設了陷阱，當他自行公布協議以20%的稅率達成時，越南方面相當錯愕、驚訝、失望甚至憤怒。
對此，1位匿名白宮助理反駁了這種說法，堅稱越南政府在通話前，已經知道最高關稅稅率就是20%。值得注意的是，自從川普在社群媒體上宣布關稅稅率以來，越南方面幾乎沒有公開表態，或許是藉此表達對川普偷襲、破壞原協議的不滿。
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消息人士聲稱，越南的談判代表其實並未同意20%的稅率，他們原本預計的稅率將在11%左右，但川普在與蘇林（未參與初始談判）的通話中，無視了這一數字，反而宣布美國將徵收20%的關稅。
1位長期與越南和亞洲國家合作的華府說客也證實，川普給所有人都設了陷阱，當他自行公布協議以20%的稅率達成時，越南方面相當錯愕、驚訝、失望甚至憤怒。
對此，1位匿名白宮助理反駁了這種說法，堅稱越南政府在通話前，已經知道最高關稅稅率就是20%。值得注意的是，自從川普在社群媒體上宣布關稅稅率以來，越南方面幾乎沒有公開表態，或許是藉此表達對川普偷襲、破壞原協議的不滿。
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