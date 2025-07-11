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立法院今（10）日將闖關「強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨主席朱立倫昨喊話朝野「各退一步」，只要能普發現金1萬元，將不再阻擋國土韌性1500億，還要放行撥補台電1千億，引發黨內反彈。國民黨立委李彥秀表示，台電虧損的最大問題還是過去民進黨反核政策，把反核當神主牌，全世界潮流都在核能安全之下，開始使用核能，台電不能只要錢，不思考體質改善，並稱「人民對台電不斷撥補非常厭惡」。對此，媒體人吳靜怡質疑，李彥秀憑什麼代表人民這麼說？人民厭惡的是惡質國會還是政策買票？吳靜怡在臉書發文質疑，李彥秀憑什麼代表人民說對台電撥補非常厭惡？南部嘉義、台南成為重災區，台電工程團隊沒日沒夜搶修，此刻的李彥秀代表著國民黨，不只連「感謝」兩字都吝嗇，更用「厭惡」對台電貼上標籤。工商界對漲電價極為敏感，因工業用電負擔遠高於民生用電，若在野黨持續阻擋撥補一千億給台電，可能導致電費上漲，推高民生物價並增加工商業固定成本，請問李彥秀的普發現金導致排擠台電補貼，到底是「假還稅真愚民」還是對工商界的懲罰？人民厭惡的是惡質國會還是政策買票？吳靜怡指出，現在面臨全球關稅問題，李彥秀對美國經貿這麼熟悉的狀況，此刻要為台灣人民準備的是「產業補貼」，還是企圖期約賄選的「普發一萬」？罷免存在的根本原因，就是連賴士葆這種有產學背景的立委都要聽傅崐萁的指使，連李彥秀、柯志恩在美國念書置產的都要跟傅崐萁一起疑美，連李彥秀都要變徐巧芯化。吳靜怡表示，李彥秀與國民黨應正視國際先進核能技術，如小型模組化反應爐，這與老舊的核三、核四截然不同，論述前建議多讀書，但若將核議題作為反對台電撥補的理由，是否真能解決能源困境，還是徒增爭議？更噁心的就是，港湖居民接受核廢料嗎？如果不願意，台灣沒人願意，那就別談了。「拜託，不然這樣，請這些無腦的立委乾脆都請假，等美國對台關稅出爐後，你們再上班。」