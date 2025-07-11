我是廣告 請繼續往下閱讀

全台大罷免將在7月26日正式登場，罷免案包括24位國民黨立委，以及停職中的新竹市長高虹安，現階段雙方陣營各自積極催票，而演藝圈的資深主持人、歌手李明依昨（10）日突發文喊「投下不同意罷免票」，似乎是開了演藝圈第一槍；隨後，曾獲金馬獎最佳男配角的陳慕義，也發聲表態了。李明依在臉書上發文指出，「天災無可避免，人禍真是要不得，7／26出來投『不同意』罷免」。被政論粉專「不演了新聞台」稱是開了演藝圈第一槍、Pop Radio的脊梁等。該片貼文除了吸引國民黨立委羅智強按讚，底下網友也留言表示「勇敢直率的emi姐」、「不同意罷免」、「勇敢的藝人」、「謝謝妳肯表態」等。然而，政治態度明確的陳慕義則持相反立場，在李明依發文16分鐘後，他則貼出自己在街頭力挺罷免藍委賴士葆的照片，並描述起跟著罷團走上街頭的感受，稱志工們在微雨中堅定舉牌、熱情與民眾互動，陳慕義也分享從罷團學到的口號：「菜壞掉了不要放冰箱，大罷免大成功」，並號召大眾齊聲高喊。