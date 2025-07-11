依據衛福部癌症登記資料及死因統計顯示，111年大腸癌位居10大癌症發生人數第2名；113年死亡人數占十大癌症第3名。國健署自114年起，擴大大腸癌篩檢對象，而實施半年，受檢人數已突破103萬，其中又以女性占6成。
大腸癌早期並無症狀，定期接受篩檢是及早發現大腸癌最重要的方法。國健署癌症防治組組長林莉茹說，根據癌症篩檢的分析顯示，114年截至7月2日大腸癌篩檢人數為103.7萬人，較去年同期82.2萬人提升26.24%。
林莉茹表示，女性篩檢人數高於男性，男性篩檢人數為40.2萬人，女性為63.5萬人。
國健署提醒，自114年起擴大大腸癌篩檢對象為45歲至74歲民眾及40歲以上有家族史者，每2年1次免費定量免疫法糞便潛血檢查。
國健署說，依實證顯示，每2年定期以免疫法糞便潛血檢查，可降低29%晚期大腸癌發生率及35%死亡率。若篩檢結果顯示疑似異常，民眾勿驚慌，應儘速接受大腸鏡檢查。
國健署提到，若發現息肉，經切除可有效阻斷癌症發生或惡化，掌握治療黃金期，而早期大腸癌經過妥善治療，存活率可達90%以上；呼籲民眾務必重視定期篩檢。
相關免疫法糞便潛血檢查，民眾可透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站，查詢住家附近的癌症篩檢活動或醫療院所資訊，就近至鄰近醫療院所領取採便管，以採便棒刮取糞便並儘速送回醫療院所，檢查前不必限制飲食。
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林莉茹表示，女性篩檢人數高於男性，男性篩檢人數為40.2萬人，女性為63.5萬人。
國健署提醒，自114年起擴大大腸癌篩檢對象為45歲至74歲民眾及40歲以上有家族史者，每2年1次免費定量免疫法糞便潛血檢查。
國健署說，依實證顯示，每2年定期以免疫法糞便潛血檢查，可降低29%晚期大腸癌發生率及35%死亡率。若篩檢結果顯示疑似異常，民眾勿驚慌，應儘速接受大腸鏡檢查。
國健署提到，若發現息肉，經切除可有效阻斷癌症發生或惡化，掌握治療黃金期，而早期大腸癌經過妥善治療，存活率可達90%以上；呼籲民眾務必重視定期篩檢。
相關免疫法糞便潛血檢查，民眾可透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站，查詢住家附近的癌症篩檢活動或醫療院所資訊，就近至鄰近醫療院所領取採便管，以採便棒刮取糞便並儘速送回醫療院所，檢查前不必限制飲食。