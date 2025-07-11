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▲邊荷律和媽媽一起吃了許多水果。（圖／翻攝自邊荷律IG）

▲邊荷律陪媽媽當觀光客，分享小籠包照。（圖／翻攝自邊荷律IG）

韓籍啦啦隊員邊荷律來台發展1年多，甜美可愛的外型和豪爽性格深受喜愛，近來媽媽到台灣玩，邊荷律帶著媽媽遊玩之餘，也當起觀光客看看台灣這個地方，10日她在Threads分享，過去都是吃便利商店的水果，這次趁著媽媽來，去了水果店買新鮮水果，大讚荔枝、芒果「真夢幻」，還說吃了「5000公斤左右的水果」，相當可愛。邊荷律雖然來台灣發展已經1年多，但應援工作繁忙，很少有時間可以當「觀光客」，這次趁著媽媽來台灣玩，她也在IG分享陪媽媽光觀的行程，直呼這4天當了遊客，看了許多工作時沒看到的東西，誇獎台灣是一個親切、安全又適合旅行的國家。除此之外，她還在Threads上分享，過去都是吃便利商店杯裝的水果，這次媽媽來，特別買了水果刀「洗劫了水果店」，邊荷律寫下，「水果店的水果真的很好吃，芒果和荔枝真是夢幻，好像吃了5000公斤左右的水果，台灣的水果真是太棒了。」還有人問她有沒有吃榴蓮，邊荷律立刻曬出照片，不過她說榴槤不是她喜歡的類型，「這次是第一次吃，除了臭豆腐，我多了一個不能吃的。」文章一PO出，吸引了1.4萬人按讚，300多則留言，而邊荷律文中所寫的「5000公斤」可能是誇飾法，也有粉絲虧，要她把「好像」去掉，絕對相信她能吃下這麼多。