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▲洛杉磯湖人今日為Deandre Ayton（右）舉辦加盟記者會，談到加入紫金大軍，Ayton稱就像在打電動，還說到過去2年在拓荒者的際遇學習到很多，就是贏不了球，就會被遺忘。（圖／洛杉磯湖人 X）

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人今夏迎來新中鋒Deandre Ayton，但在融入新球隊的過程中，他透露了一項令人玩味的細節：至今尚未收到來自「詹皇」LeBron James的簡訊。結合近期的傳聞，也讓外界對於James動向的討論更加熱烈。Ayton近日受訪時表示：「目前還沒有真的收到（LeBron的）訊息，不過我倒是有收到Luka（Doncic）的簡訊。」此言一出，再度引發外界對於LeBron未來是否仍會留在湖人的猜測。儘管LeBron已選擇執行合約最後一年，但這項「靜默」舉動不禁令人質疑，他是否仍把洛杉磯視為最終戰場。對LeBron而言，加盟湖人當初不僅是籃球決定，更與家庭與商業因素息息相關。但如今湖人已迎來正值巔峰的Luka Doncic，若無爭冠希望，管理層是否仍願意繼續圍繞即將41歲、邁入第23季的LeBron打造陣容，也成了關鍵。儘管如此，LeBron在上季依舊展現頂級競技狀態，場均貢獻24.4分7.8籃板8.2助攻，投籃命中率高達51.3%，三分命中率37.6%。他是湖人最穩定的防守者之一，最終在MVP票選中排名第六，並獲得第六多的年度第一隊票數。以Kevin Durant被火箭交易的代價來看（Jalen Green、Dillon Brooks與Khaman Maluach），市場對於年過35歲球星的交易價值並不高。LeBron儘管仍具備頂尖表現，但潛在交易對象如尼克或騎士，未必會為一至兩年租借犧牲核心陣容。外界普遍認為，湖人應保留LeBron。他目前年薪在全聯盟僅排第13，前12名中也只有3至4位可明確說比他強（若Joel Embiid健康的話）。若湖人想強化深度與攻防兩端，應思考如何圍繞LeBron、Doncic與Austin Reaves調整拼圖，而非貿然送走仍在巔峰的超級球星。Ayton那句「還沒收到LeBron簡訊」，或許只是一句簡單回答，卻在這敏感時機為詹皇動向再添懸念。球迷與媒體也都在等，LeBron下一步，會否仍在天使之城。