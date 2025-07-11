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▲NBA選秀狀元Cooper Flagg夏聯首戰攻下10分，獨行俠教頭Jason Kidd讚防守與全能表現「不需數據說明」，已證明自身價值。（圖／路透／達志影像）

▲Flagg在上半場曾短暫找回進攻節奏，15投5中攻下10分，但下半場零得分，整體表現未能令人完全滿意。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）選秀狀元Cooper Flagg今（11）日迎來夏季聯賽初登場，繳出10分、6籃板、4助攻、3抄截和1阻攻數據，不過投籃命中率悽慘，整場21投5中，三分球5投0中，且下半場6投全落空，引發外界對其進攻效率的討論。美國知名節目《Dan Patrick Show》也針對Flagg進行評論，並與去年的狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）做出比較，直言兩人在影響比賽勝負方面的能力存在顯著差異。Flagg在上半場曾短暫找回進攻節奏，15投5中攻下10分，但下半場零得分，整體表現未能令人完全滿意。根據達拉斯獨行俠官方社群帳號MavsMuse數據，他在防守端表現活躍，包含6籃板與3次抄截、1次火鍋，反映出他在無球端的價值。獨行俠總教練Jason Kidd在賽後仍給予正面肯定，指出：「他展示出自己能在聯盟中能做的各種事。他的防守閱讀與球場智慧，會是我們倚賴的重要資產。」不過相比去年的狀元文班亞馬，Flagg的首戰表現在媒體評價上相對冷淡。《Dan Patrick Show》認為，兩人之間影響力的落差來自「角色定位與球隊環境」的本質差異。文班亞馬在選秀後便立刻成為聖安東尼奧馬刺的重建核心，在球權、空間與發揮自由度上都獲得極大支持。相對而言，Flagg目前效力的達拉斯獨行俠已有相對成熟的主力結構，他很可能只是融入整體體系的一員，而非戰略中心。因此即使具備不俗潛力，其影響比賽勝負的角色可能不如文班亞馬明顯，也較難透過單場比賽看出全面貢獻。節目同時也提到，Wembanyama被廣泛認為是「天才球員」，具備7呎4吋的身高、靈活性與全面技術，能從防守到控球全方位主宰比賽；而Flagg則多被視為Anthony Davis式的「技術型全能前鋒」，雖然同樣具備出色防守與球感，但在得分爆發力與場上存在感方面，短期內難以與Wembanyama直接相提並論。此外，Wembanyama新秀年被馬刺圍繞建隊，從第一場比賽就肩負重建重任；Flagg則進入一支季後賽等級球隊，他的表現勢必會受到隊友分工與上場時間影響。儘管如此，Flagg展現出穩定的籃球直覺與防守嗅覺，隨著角色逐步擴大，對勝負的直接影響力仍值得期待。