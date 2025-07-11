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立法院今（10）日將闖關「強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨主席朱立倫先前喊話朝野「各退一步」，只要能普發現金1萬元，將不再阻擋國土韌性1500億，還要放行撥補台電1千億，立刻引發黨內反彈炸鍋，國民黨國政基金會副執行長凌濤也重申，台電的千億撥補「我們寸土不讓」。對此，資深媒體人黃暐瀚也說話了。黃暐瀚表示，這個話題自己談過很多次了，他既支持檢討台灣能源配比（支持延用核電、慎用綠電），也支持撥補台電1千億。因為4千多億的缺口就擺在那邊，不撥補，就漲電價；一漲電價，物價很可能就跟著漲上去了。黃暐瀚進一步說明，舉2個生活上常見的例子，就能理解，他為什麼會是這個看法？第一、兒子躲被窩偷看漫畫結果近視了，要不要幫他配眼鏡？（還是得先燒掉整部漫畫之後，才給他配？）；第二、老爸爸抽菸，生病進醫院，要不要救他？（如果爸爸不答應戒菸，是不是就不讓他就醫，不給他開刀了？）「台電虧錢，除了跟發電配比有關之外，台灣電價低廉、國際石化原料價格上漲也是原因。」黃暐瀚指出，假設去年是國民黨勝選總統，台灣決定續用核電，那今日的台電，還虧不虧？（因為火力佔七成，他認為肯定依舊虧損）「侯總統」，要不要撥補台電？最後，黃暐瀚也強調，所以在他看來，當過行政院副院長的朱立倫主席，其實也只是想當「正常倫」，上週支持國防GDP3.5%，這週連台電撥補1千億也放行。豈料之前反對撥補台電講的太過肯定，主席突然同意，藍營基層炸鍋，搞到「裡外不是倫」。