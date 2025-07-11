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美國總統川普近日公布新一批對等關稅名單，日本遭課25%、東南亞多國也被課徵25至40%不等的稅率。日本成衣Uniqlo母公司日本迅銷（Fast Retailing）10日警告，高額關稅即將顯著影響在美業務，計畫今年稍晚實施漲價，以緩解衝擊。據路透社報導，迅銷財務官岡崎健在季度財報會議上表示，「秋冬季節我們不可避免地會受到顯著影響，想吸收所有成本會很困難。我們的策略是，在可能的地方盡可能提高價格，而不是在不可能的情況下提高價格，同時最終專注於打造一個可持續、穩定盈利的業務。」報導分析，Uniqlo在美國銷售的產品大多產自東南亞和南亞國家，依據川普給出的最新關稅稅率，美國服裝主要出口國的斯里蘭卡，面臨30%的關稅；另一個成衣大國越南雖僅有20%，但第三方轉運商品就要面對40%關稅。迅銷集團表示，公司已提早向美國市場發出大量產品，無論關稅稅率如何，對2025財年的可能影響都有限。在截至今年8月底的本財政年度，迅銷維持著5450億日圓的營業利潤預估。Uniqlo在全球有2500多家門市，主要銷售在中國和其他亞洲製造業中心生產的平價服飾，但川普的關稅顛覆這種商業模式，而中國消費者需求疲軟也導致銷售額下降。由於整體服裝需求低迷，該公司預計中國第四季銷售額和利潤將下降。