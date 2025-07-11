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受到西南風影響，屏東縣昨（10）日再度遭遇豪雨侵襲，縣長周春米晚間前往災害應變中心聽取簡報，並赴親赴瑪家鄉收容所慰問避難民眾，有趣的是，有男童模仿周春米說話，「大家好，我是屏東縣長周春米」，周春米聽完後大笑，旁人也拍手叫好。據縣府統計，截至10日晚間9時，三地門、獅子、滿州與瑪家等鄉已有347人進行預警性撤離，其中111人安置於收容所，236人選擇投靠親友。周春米昨晚前往瑪家收容所，逐一慰問安置居民，並致贈豆漿與饅頭等熱食，感謝族人配合防災措施，強調縣府已採用最新型防災帳棚，每戶保有獨立空間，盼族人安心度過難關。一名小男孩看到周春米後，竟開始模仿周說話，「大家好，我是屏東縣長周春米」、「提醒鄉親要垃圾分類，垃圾要分三類，有廚餘、一般垃圾、回收」；周春米聽到後也拍手歡呼，直呼「好厲害喔！」