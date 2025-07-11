我是廣告 請繼續往下閱讀

▲緬北電詐營區遭清剿。（合成圖／翻攝自微博）

▲曾志偉被爆出替「四大家族」白所成之子白應蒼錄製生日祝福影片，他事後出面道歉，認了是受人所託，未來會拒絕不熟的邀約。（圖／翻攝自微博）

中國廣東省檢察院今（11）日正式對盤據緬甸果敢地區、長期對中國公民實施電信詐騙的「白家犯罪集團」21名主要成員提起公訴，罪名包括詐騙、開設賭場、敲詐勒索、綁架、故意殺人、故意傷害及製毒販毒等。其中首要分子白所成與白應蒼，已於今年初由緬方移交中國，案件震驚兩國社會。根據中國媒體《央視》報導，白家集團長年依靠武裝勢力在果敢設立41個電詐與網賭園區，專門對中國民眾進行虛假投資理財、冒充公檢法等詐騙，並以「果敢娛樂管理委員會」名義發放推廣證、收取保護費與人頭費，甚至以暴力手段懲罰不服從的「員工」，部分人員因此被毆打甚至殺害。自2023年11月中國公安部展開調查以來，辦案人員五度深入緬北查證，取得包括制毒工具、受害人遺骸等重要證據。截至目前，已有36名嫌犯被押解回國，涉案詐騙金額高達人民幣106億元（約新台幣470億元），涉賭資金超過180億元，製毒總量達11噸，至少造成6名中國公民死亡，涉案電詐案件超過3.1萬起。白家被視為果敢地區的「四大家族」之一，與當地武裝與經濟勢力深度結合。白所成早年是果敢同盟軍司令彭家聲的副手，後來投靠緬軍政權獨立掌權，並以百勝集團壟斷當地賭場、房地產與娛樂產業，政治與商業勢力龐大。白所成為人高調，2023年舉辦74歲壽宴時盛裝登場，場面宏大。外界關注，隨著中緬聯手打擊跨境犯罪與詐騙集團，果敢地區數十年來盤根錯節的電詐網絡是否將因此遭受重創，也引發對其他家族勢力未來命運的關注。