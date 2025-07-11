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NBA美國職籃（National Basketball Association）達拉斯獨行俠雖然在2025年選秀中抽中狀元籤，選進了Duke天才前鋒Cooper Flagg，但這支球隊並非進入重建，而是希望立刻爭冠。陣中不僅擁有Anthony Davis、Klay Thompson與復出後的Kyrie Irving，還在休賽季簽下D’Angelo Russell，但最讓人矚目的，莫過於教頭Jason Kidd親口證實的「Point Flagg計畫」，讓年僅18歲的Flagg擔任控球重任。在對戰湖人的夏季聯賽首戰中，Flagg出賽32分鐘攻下10分5籃板，雖然19投僅中5，三分球5投全落空，但首節一記抄截後的爆扣震撼全場。他的表現或許起伏不定，但已充分展現出球感、節奏與視野的潛力。Kidd在ESPN的中場訪問中直言：「Cooper是一位能控球、能傳球、能投籃的年輕人，你會希望球在他手上。他在高中與Duke早就展現過這樣的能力。他會犯錯，我們也都曾把球傳出界過，但他18歲的沉著與決策令人驚艷。」這並非Kidd第一次大膽啟用身材高大的控球手。2014年執教密爾瓦基公鹿時，他就曾讓年僅19歲的「字母哥」Giannis Antetokounmpo打控衛，讓這位後來的MVP從組織進攻中迅速成長。而如今的Flagg，有著更早熟的傳球判斷與空間感，被認為是同梯級中最出色的「連結型」傳導者。此一實驗之所以重要，與Kyrie Irving的傷勢復原進度密切相關。Irving自三月ACL撕裂後至今仍未確定歸期，D’Angelo Russell雖暫時頂上空缺，但Flagg勢必將在賽季初期大量持球。這不僅能加速他的NBA適應期，更有望複製當年Kawhi Leonard在2012年夏季聯賽的突破式進化，那時馬刺將Kawhi作為主控鍛鍊，他兩場轟下50分，成為真正的攻防王牌。夏季聯賽本就是孵化創新概念的最佳實驗場，而Flagg正處於「高壓快成長」的模式。他曾在17歲入選美國男籃選拔隊，與聯盟菁英訓練切磋；在Duke一年內完成控球與投射的升級，如今更被Kidd賦予戰術核心角色。他是否能穩定控制失誤、將傳導轉化為切入得分，是這場控衛養成計畫的最大觀察點。「Point Flagg」或許還不成熟，但他那種能在混亂中創造節奏的天賦，已在拉斯維加斯熾熱的賽場中浮現輪廓。獨行俠押上一切，只為讓這位狀元成為球隊未來的中樞。這不是試驗，這是一場投資未來的豪賭。而目前看來，回報的潛力，令人振奮。