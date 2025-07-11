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交通部所屬國營事業考核成績出爐，台鐵公司化首年成績獲得甲等，員工最高可領4.4個月獎金。對此，台鐵總經理馮輝昇今（11）日發出公開信，喊話員工要繼續拚年年甲等、轉虧為盈。國發昨（10）日公布國營事業去年考核成績，交通部所屬的台鐵公司、中華郵政、港務公司與桃機公司均獲甲等，員工最高可領4.4個月獎金。對此，今日馮輝昇對員工發出公開信，他表示，經過交通部與行政院核定，台鐵公司化首年，正式確認工作考成結果甲等，他感謝所有同仁過去一年來戰戰兢兢、努力不懈表現，有大家付出，才能獲得此次肯定。馮輝昇也感謝前董事長杜微、代理董事長伍勝園、董事長鄭光遠帶領並為公司據理力爭，相關程序才能順利推展。馮輝昇指出，在公司化第一年，大家共同經歷了許多困難與挑戰，除了要適應制度改變，同時也要持續精進各項工作，加倍努力急起直追，以達成對於安全的重要承諾，還有社會各界對台鐵的深重期盼，「公司化後的第一張成績單，證明了臺鐵人不服輸、使命必達的精神，只要大家同心協力，一起打拚，拿出我們的專業與能力，一定可以有令人肯定的表現！」馮輝昇坦言，清楚明白公司還有許多需要改革與進步的地方，如同鄭光遠對於所有台鐵人的期許，在安全方面，需要做出釜底抽薪的變革，具體在每一個環節落實安全文化，讓社會大眾安心，便捷部分要拿出台灣鐵道老大哥的專業，提供準點、有效率的旅運服務，服務過程需要以旅客的需求出發，優化各項措施，讓顧客滿意進而帶動公司的營收與成長。馮輝昇分享，此次考成甲等的成果，除了是對於台鐵階段性工作的肯定，也為台鐵訂立了更高的標準與責任，公司將持續提升各位同仁的福利與待遇，達成「友善職場、快樂員工」的目標。馮輝昇更喊話，要大家繼續攜手前進，達成「安全、準點與便捷」三大目標，讓台鐵不只第一年考成甲等，之後更要年年甲等、轉虧為盈，成為全台民眾都肯定的最優質企業，一起努力加油，向前有路，光明在望，臺鐵「黃金十年」、「幸福企業」的目標，一定能共同攜手達成。