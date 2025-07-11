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▲江蕙去年在國慶晚會上獻唱經典歌曲〈家後〉，引發觀眾熱烈迴響，為今年的復出演唱完美暖身。（圖／台北市觀傳局提供）

▲江淑娜早年出唱片，之後主持節目，紅極一時，但已經淡出演藝圈多年，粉絲都期盼她再度出現公眾眼前。（圖／翻攝自YouTube）

歌壇天后江蕙因抗癌封麥10年後，不但恢復健康，也積極重回舞台，今（11）日晚間就要在高雄巨蛋舉行首場《2025江蕙 無．有 演唱會》。她週二就已經先到當地彩排，心情相當放鬆，也沒有緊張，過程中難免出現點小狀況就給專業人士處理，在高雄看到美食都不太忌口。粉絲們不但期待她的演出，也許願早年和她一起走唱、已淡出演藝圈多年的妹妹江淑娜能到場支持，一次親睹兩人丰采。江蕙是台語歌壇的傳奇，以《酒後的心聲》締造全台銷售破百萬張的佳績，是受到萬千粉絲愛戴的全民天后，10年前舉行《祝福》封麥演唱會，造成一票難求的轟動盛況，當年她無法對外透露自己要抗癌，所以必須退出歌壇，去年才發出聲明宣告那時的苦衷，也表示在化療、手術等的診治過程後，身體已經恢復健康，因此再度決定回到舞台上，繼去年國慶晚會演出造成轟動後，今年在北、高兩地要唱23場，滿足歌迷的期望。各方關心江蕙的身體健康會否影響表現，而她多年來再度開金嗓，有沒有緊張、憂慮？根據消息來源透露，她上週一度著涼，可是很快就恢復，目前狀況很好，見到高雄的美食也都很感興趣，心情很放鬆，也會吃白飯、香蕉保持體力，彩排時也跟工作人員一起吃便當，一切都很讓人放心，更加對她今晚的演出充滿期待。而江蕙在封麥演唱會時，每一場都有特別嘉賓，今晚回歸第一場會由誰來助陣？也格外引人好奇。她和妹妹江淑娜自小為家計一起走唱，共患難的情感深厚，彼此後來在台語、國語歌曲的領域各霸一方，江淑娜還跨足戲劇、主持，表現斐然，兩人堪稱演藝界最為觀眾熟知的姊妹組合之一。江蕙病癒後復出，江淑娜如能來見證，將格外有意義。雖然姊妹同台機率不高，粉絲還是有所期盼。