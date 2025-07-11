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NBA美國職籃（National Basketball Association）選秀狀元Cooper Flagg今（11）日迎來夏季聯盟初登場，與洛杉磯湖人「皇子」Bronny James正面交鋒，雖然最終僅拿下10分6籃板4助攻3抄截的數據，但表現仍獲得肯定，ESPN則是指出本場比賽Flagg表現起伏不定，但仍能在防守端做出貢獻，尤其比賽末端送出的關鍵阻攻，助隊鎖定勝局，展現狀元身手。選秀狀元Cooper Flagg在今天夏季聯盟的初登場，繳出10分6籃板4助攻3抄截的數據，下半場的得分熄火，但賽後獨行俠總教練Jason Kidd表示，數據並無法完整反映Flagg的實際影響力，並讚許他在防守端已有「怪物級」的影響力。Kidd也表示夏季聯賽的首戰不設數據目標，而是更重視球員的態度與抗壓性，球員至今磨合次數不多，失誤是難免的，重要的是觀察Flagg在失誤後的反應，我認爲他今天這點事做得不錯。雖然本場Flagg僅拿10分，但第2節的一幕讓現場球迷為之瘋狂，Flagg一次轉身切入禁區，企圖在身高7呎（約213公分）的中鋒Christian Koloko頭上上演單手隔扣，雖然球未進，但動作流暢帥氣，引發現場一陣驚呼。美媒ESPN賽後對Flagg也點出評論，指出本場比賽Flagg表現起伏不定，進攻端上手感不佳，但仍靠著全方位的潛力在組織端與防守端做出貢獻，尤其比賽末端送出的關鍵阻攻，助隊鎖定勝局，展現身為狀元的價值。根據ESPN的報導，現場1位15歲少年與父親一同進場觀賽，他表示自己從Flagg高二的時候就在關注了，並透露自己11歲時就成為獨行俠球迷，現在球隊有了Flagg，讓自己更支持他了，也期待獨行俠未來能打出好成績，他也期望Flagg能表現越來越好，千萬別成為水貨狀元。