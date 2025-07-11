受到紅海航線再度發生船隻遇襲事件、沙烏地阿拉伯調漲 8 月銷往亞洲原油售價等原因，國際油價上漲，經中油啟動平穩機制後，下週汽油預估調降0.1元至0.2元、柴油不調整或調降0.1元。
參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.9元或26.8元、95無鉛汽油每公升28.4元或28.3元、98無鉛汽油每公升30.4元或30.3元；超級柴油每公升維持25.6元或25.5元。
累算至7月10日之7D3B週均價為71.00美元，較上週(69.17美元)上漲1.83美元。本週新台幣兌美元匯率為29.127元，較上週(29.173元)升值0.046元。
依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.5元，柴油調漲0.4元。經中油啟動平穩機制後，下週汽油預估調降0.1元至0.2元、柴油不調整或調降0.1元。
實際調整金額請於週日中午12時，詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。
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累算至7月10日之7D3B週均價為71.00美元，較上週(69.17美元)上漲1.83美元。本週新台幣兌美元匯率為29.127元，較上週(29.173元)升值0.046元。
依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.5元，柴油調漲0.4元。經中油啟動平穩機制後，下週汽油預估調降0.1元至0.2元、柴油不調整或調降0.1元。
實際調整金額請於週日中午12時，詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。