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▲石川澪今年23歲，剛大學畢業沒多久，從事成人產業已達4年。（圖／石川澪IG）

石川澪介紹 普通大學生變成SSR級女優、還當過啦啦隊隊長

是女神也是宅女 今年8月《TRE台北國際成人展》同歡台粉

▲▼石川澪有「可愛妹妹」封號，確定參加2025年的《TRE台北國際成人展》。（圖／JKF、石川澪IG）

2025年度最受矚目的感官盛典《TRE台北國際成人展》即將在8月8日火熱登場，坐擁近百萬社群粉絲、AV界公認的「美少女天花板」石川澪確定來台出席。亞洲男性娛樂第一品牌JKF特別邀請石川澪登上雜誌封面，演繹冰品主題《冰紛戀曲》完美結合清涼與火熱。不僅如此，有著可愛臉蛋的她，曾是啦啦隊隊長，還代表日本參加全國大賽，背景實力超級狂！石川澪自2021年10月以「普通女大學生」的形象在MOODYZ出道，4年來以甜美臉蛋與高雅氣質成為超強力放電機，不僅是成人平台的銷售女神、代表作累積超過50部，更入選2025年「金卡女優」行列，與河北彩伽（舊名：河北彩花）、櫻空桃、伊藤舞雪、七澤米亞等人氣女優齊名，是當之無愧的社群焦點與話題人氣王。聊到出道的契機，是來自她想要「一個人生活」的願望，另外也想親身體驗全力以赴的感受。她曾對雜誌《FLASH》表示，出道的部分原因是為了籌措學費；她也在出道半年後告訴父母自己的職業，家人則表示：「只要是妳想做的事，我就支持妳。」高中時，她是啦啦隊社的社長（隊長），每週練習6天至7天，不過那支隊伍不是特別強，直到她畢業之後才晉級全國大賽，並取回佳績，回憶起那段日子，她說道：「雖然中途常想放棄，但真的很慶幸當時撐下來，那是我青春裡最熱血的時刻。」雖然運動能力不錯，但石川澪本質上是宅女，甚至自稱是「被TOKYO MX和BS11養大的孩子（電視台+頻道）」，非常熱愛動畫，更曾說過：「對我來說，動畫是活下去的意義，不誇張。如果這世界沒有動畫，我會死的。」她也收藏了約1000本漫畫與1000本電子書，主要都是動畫改編作品。她強調：「我不是因為當AV女優才變宅，而是宅女剛好在當AV女優。」石川澪更是可愛的代名詞，私下是《吉伊卡哇》忠實鐵粉，曾為了一番賞抽中最愛角色「小桃鼠（モモンガ）」狂撒近11萬日幣（約2萬台幣），笑稱：「那是我人生中花最多錢抽盲盒的一次，完全甘願。」石川澪在社群平台同樣火力全開，X帳號累積近90萬粉絲追蹤，YouTube頻道也正式突破10萬訂閱，面對突破百萬的社群追蹤，她也許下願望：「希望YouTube頻道未來能嘗試更多生活主題，包括旅遊、美食、甚至挑戰高空彈跳！讓大家看到不一樣的我！」《2025台北國際成人展》將於8月8日至10日在「南港展覽館2館1樓」，AV+代言人石川澪確定出席，她表示：「我超期待TRE！能親自見到台灣粉絲，是我今年夏天最興奮的事！」活動詳情可至官方網站查詢。