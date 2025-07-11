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全台大罷免將在7月26日正式登場，罷免案包括24位國民黨立委，以及停職中的新竹市長高虹安，現階段雙方陣營各自積極催票，不過前立委邱毅表示，民進黨的大罷免，原本是來勢洶洶，並點名「3大豬隊友」，使其氣勢由盛而衰，呈現墜崖式下跌，更狠酸現在「大罷免大失敗」，成為社會的共通語，南鯤鯓代天府的預言要成真了！邱毅指出，排名第一的豬隊友就是賴清德，他原想割稻尾，志得意滿居首功，便來個團結十講，帶動起大罷免的最後高潮，卻反而暴露出他草包無知與獨裁者的本質；排名第二的豬隊友，應該是曹興誠吧，他在小三露鳥照風波時，本早該身敗名裂，但他神奇的脫身，還水漲船高，成了罷團、青鳥、黑熊的總司令，不過他畢竟按捺不住野心，過早暴露出他的企圖，原來他還有選總統爭天下的意圖。賴清德小肚雞腸，那容得臥榻之側的猛虎，賴曹鬥爭提早上演；排名第三的豬友就是柯建銘，他的一席恢復刑法100條，去除雜質論調，可說引發社會大地震，連民進黨內都要炸鍋了，民進黨有三塊神主牌：一是台獨，二是反核，三就是反刑法100條。另外，邱毅也提到，像八炯的「大罷免是為恢復戒嚴」；郭昱晴的到處干預民眾拍照，製造綠色恐怖；沈伯洋的神秘身分，其父沈土城在大陸撈紅錢，這些豬隊友個個不甘寂寞，紛紛上台獻醜。司法檢調搶功，也成了豬隊友，就為了升官拍馬屁繳投名狀，逼死了彭振聲老婆，還想壓制民眾的憤怒，濫用收押權力，害怕彭振聲翻供，各種枱面上下的施壓手段紛紛出籠，激起民眾澎湃的反感。最後，邱毅也強調，現在罷團、青鳥、黑熊等體制外力量已經失控，乞丐趕廟公，成為令人厭惡的社會垃圾，大罷免淪落成大失敗，成為事實的機率越來越高。補充一點，好多人反應，朱立倫也是藍營豬隊友，這點他同意，朱真像是專門來搭救民進黨的綠營大側翼。