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總統府今（11）日證實，曹興誠已於6月底向總統賴清德懇辭全社會防衛韌性委員會顧問一職。對此，爆料曹興誠與中國女子交往一事的媒體人謝寒冰則酸，曹為何消失在名單上，大家覺得呢？曹興誠近期被發現已經從總統府官網的委員會顧問名單中消失，總統府發言人郭雅慧表示，曹興誠於6月26日舉行委員會第三次委員會議之時，已向總統懇辭委員會顧問一職。不過曹興誠於今年2月遭爆出交往中籍女子，多張親密照片曝光多張親密照片曝光，引發熱議。而當時的爆料者謝寒冰今也在臉書發文表示，全社會防衛韌性委員會原本有四位顧問，分別是霍守業、林敏雄、淨耀法師與曹興誠。但現在總統府的網頁與維基百科上，顧問僅剩下霍守業與林敏雄，「淨耀法師是因為圓寂，曹興誠悄悄除名是為了什麼？主動請辭？得罪今上？大家覺得咧？」