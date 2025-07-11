我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉雨柔分享自己的懷孕故事，引來許多孕媽共鳴。（圖／翻攝自劉雨柔IG）

38歲女星劉雨柔和34歲球星胡凱翔登記結婚，即將迎來女兒小花生的誕生，不過近來她的體重直線上升，檢查後發現罹患「中晚期子癲前症」，女兒也急著想出來，原本是獅子座（7月23日到8月22日），可能會提早到巨蟹座（6月22日到7月22日）的月份出生，讓她幾度崩潰到想埋頭痛哭。劉雨柔在IG寫下「人算不如天算」，女兒小花生的出生日子提前，在孕期該做的檢查她都做了，也沒有任何不適或是變胖，但來到孕後期，體重直線上升，抽血檢查出「中晚期子癲前症」，隨之而來的就是妊娠高血壓，只能吃藥控制不要惡化，「你說有可能不影響寶寶在肚子裡的健康狀態嗎，她痛苦掙扎的出現徵兆，甚至想提早離開地獄環境。」即便無奈，她也只希望小花生能多住幾天，「我也盡了最大的力氣，給她最好的養分，讓她在肚子裡能夠努力的趕上落後的進度。」遇到這樣的狀況，劉雨柔也想埋頭痛哭，但知道這樣無法解決事情，只能堅強起來，她也知道，這些疾病會讓生產時增加風險，「但走到了最後一步，我相信所有媽媽都是一樣的，只要孩子能健康的活著，什麼事情都不再是大事。」最後她無奈說，不知道還有沒有機會去醫院產檢，還是會隨時入院生產，「真心希望，未來的我跟小花生，都是健康快樂的！」不少粉絲都留言幫她加油打氣，希望她一切都好。