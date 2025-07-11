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大學分科今、明日測驗登場，苗栗縣私立建臺高中先前驚傳報名烏龍事件，校方錯誤填報學生的應考科目，導致23名考生報名錯誤，引發社會關注，對此，外界也呼籲大考中心需有補救措施，而大考中心也回應了。114學年大學分科測驗將於今、明日登場，建臺高中因報名作業疏失，導致全校有27名學生報考分科測驗，其中23名學生發生報錯考試科目情況，其中有3人應該報數乙，沒報成功、5人原本要報生物，沒報成功、其餘應報歷史，沒報成功。消息傳出後，外界紛紛呼籲大考中心協助補救，學生團體EdYouth也建議可考慮開設補考場次、以學測成績換算成績等替代方案。但大考中心今日明確回應，分科測驗將依114學年度簡章辦理，不會提供其他應變措施。大考中心主任張新仁指出，雖然學測與分科測驗都能換算成60級分，但兩者考科設定不同，且各大學校系對應採計標準也不盡相同，因此無法以學測成績直接取代分科測驗成績。此外，分科測驗由大考中心負責，分發則是由不同單位處理，中心不便對學生填報志願提供建議。教育部也表態不開特例。主任祕書林伯樵強調，考試公平為最高原則，若臨時更動考科，將對試務安排與其他考生造成衝擊，經審慎評估，支持大考中心決定，受影響學生仍須依原錯誤科目應試。事件爆發後，校方透過簡訊向學生致歉，表示是因延用舊格式才釀成錯誤，但簡訊中一句「責怪錯誤造成的人對事情幫助不大」引發部分學生與家長不滿，認為缺乏誠意。隨著輿論升溫，建臺高中註冊組長於10日請辭，並關閉社群帳號。分科測驗第二日將於12日進行，教育部呼籲所有考生務必再次核對考科與應試資訊，避免同類事件重演。