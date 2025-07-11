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針對國民黨團指控，民進黨團總召柯建銘曾說，會有《刑法100條》伺候藍委一事，柯建銘今（11）日怒批，「他們何其愚蠢，跑出來自證有罪」；柯說明，大家以為刑法100條是廢除，但這是國家安全重要法令，只有修正。柯建銘6月接受媒體專訪時曾說，大罷免成功後要追究國民黨立委的刑責，「刑法100條會伺候你」；此話一出，引起藍營批評。對此，柯建銘上午受訪時表示，有關國民黨團談到刑法100條，想來打擊他，「他們何其愚蠢，跑出來自證有罪」；他說，1991年野百合運動時，刑法100條規範意圖叛變就可以抓人，後來1992年前總統李登輝、前行政院長郝柏村修正，並沒有廢除。柯建銘說明，大家以為刑法100條是廢除，這是國家安全重要法令，只有修正，除意圖外，加上暴力脅迫，這是國安重要法律。柯建銘指出，他對國民黨提出警示，從去年講到今年，藍白仗著國會多數暴力、恣意妄為、毀憲亂政，職權行使法被判違憲，這會期修法讓執政黨無法執政。柯建銘敬告藍白所有立委，刑法100條是永遠存在，現在出來開記者會是自證有罪，以為國會多數暴力就能毀憲亂政、恣意妄為，請藍白好好看立法院長得怎麼樣，怎麼處理是法律問題。柯建銘強調，國家現在是生死存亡關鍵，藍白合作毀憲亂政，大罷免勢必會大成功。