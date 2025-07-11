美國總統川普於當地時間10日深夜、台灣時間11日早上宣布，將課加拿大35%關稅，正當外界屏息等待更多「第3波關稅名單」公布時，川普卻又停下腳步，於就寢前轉貼一則《今日美國》讚揚他配得諾貝爾和平獎的社論，喜孜孜地打下：「謝謝你，今日美國！真棒！」
該篇《今日美國》社論的內容，主要在讚揚川普自重返白宮以來的成就，不只阻止最惡劣的恐怖主義國家取得核武、幫忙結束以色列和伊朗之間不斷升級的戰爭，以免擴散至整個中東地區，大嘆：「如果這樣還不值得獲得諾貝爾和平獎，那麼什麼才值得呢？」
該篇社論又寫道，現在川普正在敦促以色列和哈馬斯實現長期停火，以此實現更持久和平，也致力於結束俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭，還在今年春天緩和了巴基斯坦、印度之間不斷升級的緊張局勢，質疑：「如果川普不是和平締造者，那誰才是？」無怪乎以色列總理納坦雅胡會願意提名他角逐和平獎，以表彰他在中東所做的貢獻。
作者表示，川普先前就曾獲得諾貝爾和平獎提名，但這次應該被「更加認真的對待」，歷史已經展示，川普的成就在維護世界安全方面有多麼不可思議，儘管川普的批評者，包括大部分主流媒體永遠不會承認這一點。
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該篇社論又寫道，現在川普正在敦促以色列和哈馬斯實現長期停火，以此實現更持久和平，也致力於結束俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭，還在今年春天緩和了巴基斯坦、印度之間不斷升級的緊張局勢，質疑：「如果川普不是和平締造者，那誰才是？」無怪乎以色列總理納坦雅胡會願意提名他角逐和平獎，以表彰他在中東所做的貢獻。
作者表示，川普先前就曾獲得諾貝爾和平獎提名，但這次應該被「更加認真的對待」，歷史已經展示，川普的成就在維護世界安全方面有多麼不可思議，儘管川普的批評者，包括大部分主流媒體永遠不會承認這一點。