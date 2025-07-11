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NBA美國職籃（National Basketball Association）剛加入休士頓火箭的球星Kevin Durant近期在《Mind the Game》節目中談及Jayson Tatum和Damian Lillard遭遇阿基里斯腱傷勢的後續復原與在賽場上的影響，Durant透露2位都有來詢問過他建議，也在節目中分享自己當初受傷後的經驗談。今年賽季2名明星級別的球員Jayson Tatum和Damian Lillard都遭受到阿基里斯腱傷勢，對此曾經遭遇過同樣傷勢的Kevin Durant近期在《Mind the Game》節目中談及這個傷勢，「Tatum和Lillard都有找我」Durant說到，並表示他們必須坐下來，先等待一切復原再全力復出訓練。他們一旦真正明白自己將缺陣一年，他們就會很容易地集中精力，一開始確實需要幾週時間才能真正理解這一點，這可能是他們一生中第一次不得不坐下來不打球，也可能是他們第一次經歷這種事情。講到阿基里斯腱傷勢後續的問題，Durant提到比賽內容和身體肯定會發生變化，阿基里斯腱斷裂後，就不會去活動小腿肌肉了，因為小腿根本動不了，所以肌肉會萎縮，自己現在的右腿比左腿小，這就是阿基里斯腱斷掉的後遺症，所以傷後大部分的工作就是讓小腿恢復，必須讓它變得更強壯、更有力的回到受傷前的水準。Durant最後提到Tatum和Lillard復出後的打法可能將會有變，他表示對2位來說進攻方面會需要做調整，後撤步與大量三分的進攻手段將變得不如受傷前隨心所欲，自己在受傷之前就一直在做這些進攻手段，但復出後自己調整了比賽方式，捨棄掉這些進攻選擇，不是因為這些動作不好，而是因為我的右腿力量還不足以讓我做出這些動作。