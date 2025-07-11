再轟麥玉珍中文差！他曝「這1詞」唸錯3次：這種人每月領20萬

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主持人李正皓日前在政論節目中表示，民眾黨立委麥玉珍中文程度差，還要看注音，麥則反酸對方靠著講別人的是非討飯吃，「不會跟他計較，老娘原諒他」。對此，李正皓也貼出內政委員會報告的影片，並稱麥玉珍將遷「徒」唸成「ㄊㄨˊ」，而且說錯三次，另外又把「海域」說成「海城」，狠酸這種人一個月領20萬，是台灣之恥。李正皓指出，麥玉珍昨天受訪時說：「我打字打得清楚，自己看的懂就好。」他則嗆聲麥玉珍，不要裝了，她不僅不會「寫」字，也不「識」字。過去立法院不是沒有代表新住民的立法委員，包含林麗蟬（柬埔寨新住民）、羅美玲（馬來西亞華人）等，都很優秀，但麥玉珍就是立法院史上程度最差的立法委員。接著，李正皓貼出5月29日內政委員會的畫面，並指出麥玉珍把遷徙（ㄒㄧˇ）自由說成遷徒（ㄊㄨˊ）自由，而且說錯3次；另外，在去年11月27日的內政委員會中，麥玉珍把海域（ㄩˋ）安全說成海城（ㄔㄥˊ）安全。李正皓酸嗆，顯然徙（ㄒㄧˇ）與徒（ㄊㄨˊ）、域（ㄩˋ）與城（ㄔㄥˊ），麥玉珍是看不懂的，甚至「遷徙」與「海域」這2個詞彙麥玉珍也是完全不知道的，否則根本不可能念錯。「這跟口誤沒有關係，因為這都不是生僻的詞彙。」李正皓強調，海域是南一版國小五年級上學期第七課「海洋朝聖者」的生詞；遷徙是康軒五年級上學期第一單元第一課「台灣我的家」的生詞。他也痛批，這種人一個月領我們20萬、這種人立出來的法全台灣人要遵守、這種人昨天還質詢大法官候選人，擁有審查大法官的人事的權利。最後，李正皓也怒轟：「麥玉珍是台灣之恥，國會之恥。」至於要如何洗刷？李正皓表示，很簡單，大罷免、大成功後，藍白沒過半，民眾黨正式成為沒有用的8席，一切就恢復正常了。