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美國總統川普於當地時間10日深夜宣布，將對加拿大課徵35%關稅，並以已致信給加拿大總理卡尼（Mark Carney）。卡尼回應，在兩國貿易談判中，加拿大政府始終堅定捍衛工人與企業利益，並且將會繼續努力，直到8月1日的最後期限。川普10日深夜公布給加拿大總理卡尼的關稅通知信函，告知課徵35%關稅的消息，信中表達對加拿大處理芬太尼走私的不滿，也強調芬太尼並非兩國之間唯一的問題，雙方還存在貿易壁壘、貿易逆差、乳製品貿易不公等多重挑戰。卡尼當地時間10日深夜在X以英、法雙語發文回應，「在目前與美國的貿易談判中，加拿大政府始終堅定地捍衛我國工人和企業的利益。我們將繼續這樣做，努力爭取8月1日修訂後的最後期限。」卡尼強調，加拿大在遏制北美芬太尼氾濫方面取得了重要進展。我們致力於繼續與美國合作，拯救生命，並保護我們兩國的社區。卡尼也說明，「我們正在建立強大的加拿大。聯邦政府、各省和地區在建立加拿大一體化經濟方面正在取得重大進展。我們準備建造一系列符合國家利益的重大新項目。我們正在加強我們在世界各地的貿易夥伴關係。」網友留言則出現兩派意見，一派人認為，「加拿大沒有也能活得很好」、「停止延續美國是我們盟友的神話」、「我們不能再相信美國，我們需要新的貿易夥伴」。但也有人認為，「看來這對川普來說還不夠好」、「所以你除了提高加拿大人的關稅和稅收之外什麼都沒做成」、「停止芬太尼。取消400%的乳製品關稅。消除非關稅貿易壁壘，享受在世界上最大的消費市場銷售免關稅商品的樂趣，這就麼簡單」。