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前海軍上校郭力恆涉獵雷艦與尹清楓命案，被關了近20年於2013年底獲假釋出獄，後又因繳不出併科2億罰金，再度入獄6個月，於2014年出獄。如今有消息傳出，郭力恆日前因癌症病逝，享壽73歲。尹清楓命案發生於1993年12月9日，時任海軍總部武獲室執行長的尹清楓遭謀殺丟入海中，命案爆發後，時任武獲室整後組上校組長的郭力恆被逮補，當時海軍正推動法國拉法葉級巡防艦、獵雷艦採購案，郭力恆遭控收受法國軍火商湯姆笙在台代表汪傳浦賄賂並擔任內應，經法院判決，認定郭力恆當年分別在獵雷艦、拉法葉艦採購2件弊案收取佣金，遭軍事法院與一般法院分別判無期徒刑及15年刑期，並追繳104億元犯罪所得，併科2億元罰金。郭力恆服刑20年後，於2013年底假釋出獄，但後來因無力繳納鉅額罰金，2014年底再度入監易服勞役半年，最後於2015年6月獲釋。由於郭力恆始終堅稱與尹案無關，但又未正面回應外界質疑，如今郭力恆病逝，真相恐難以水落石出。