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▲ 《椪見星光》禮盒含三款點心，其中兩款綠豆椪分別代表「台式鹹」與「法式甜」，另有鹽之花菠蘿蛋黃酥。（圖／LA ONE提供）

▲高雄日航酒店選用經典廣式工法結合本地食材，與中外餅舖聯手研發出三款匠心獨具口味。（圖／高雄日航酒店提供）

今年中秋，飯店、烘焙業者聯名獻上充滿驚喜的味蕾題驗。南台灣米其林綠星旗下烘焙品牌「LA ONE」與臺北「欣葉台菜」首度合作，以「台式鹹 × 法式甜」風格，翻轉綠豆椪傳統印象。高雄日航酒店攜手高雄本地百年糕餅「中外餅舖」首度獻上中秋月餅禮盒，以日系優雅融合粵式傳統餅藝，推出「日光月影」限量版廣式月餅禮盒。LA ONE《椪見星光》禮盒含三款點心，其中兩款綠豆椪分別代表「台式鹹」與「法式甜」，另有鹽之花菠蘿蛋黃酥。「干貝菜脯」是欣葉董事長李秀英傳家的的獨門私房味，飄香47年的秘訣在於，堅持選用嘉義菜脯條，老師傅遵古法手工細切，經慢火拌炒後，更能釋放鹹香，徹底融入綠豆椪中。「太妃松子」則是簡天才最新力作，以料理級手法熬製太妃焦糖，並揉入法國奶油與鹽之花，講究細節處調味，完美融合綠豆沙的綿密，最後迸發松子的驚喜脆感。此外，傳統綠豆椪常以豬油製作餅皮，此次禮盒中兩款綠豆椪皆改以奶油製作，讓糕點兼容清爽奶香與輕盈口感。即日起開放預購。高雄日航酒店首度推出中秋月餅禮盒，由西點行政主廚劉靖晟（Nicholas Liu）領銜設計餅皮、餡料配方，選用經典廣式工法結合本地食材，與中外餅舖聯手研發出三款匠心獨具口味，以慢火熬煮黑棗與阿蓮紅土鹹鴨蛋交織鹹甜滋味的「棗泥蛋黃」；融入桃泉中餐廳特製X.O醬與高粱熟成烏魚子的「日航X.O醬烏魚子」；以鹿谷四季春與彰化花壇茉莉窨製而成、展現茶韻與花氣的「四季春茉莉」。以高雄日航酒店Logo結合中式窗花餅模烘焙，精緻造型傳遞真摯祝福。即日起至8月11日止，預訂中秋月餅禮盒並付款成功，尊享早鳥88折優惠，企業送禮及大宗訂購另有專屬折扣。