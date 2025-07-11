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▲來自韓國的金豬食堂，是GD等很多韓星喜愛的餐廳，圖為招牌菜色熟成豬五花。（圖／記者蕭涵云攝）

▲GD來台北開唱，大批粉絲期待。（圖／8lo8lo8lowme IG）

韓國音樂流行天王權志龍（G-Dragon、 GD），睽違8年再度來到台灣開唱，昨（10）日也被直擊GD飛抵桃園機場。巧合的是，號稱是「GD愛店」的金豬食堂台灣店竟也宣布7月12日、13日兩天包場，不會對外開放，讓歌迷們超級興奮，猜測可能早被GD包了下來，面對眾多猜測，引業者也發官方聲明。創立於2016年的「금돼지식당 金豬食堂Gold Pig」，在韓國連續七年榮獲首爾《米其林指南》必比登推介，更在2025年入選「50 Best Discovery」餐廳榜單，許多大明星包含GD、BTS、IU、貝克漢等名人都曾是座上賓。「金豬食堂」在今年5月來台開幕，地點選在台北南京東路一段，吸引大批饕客預約訂位，再加上餐廳也是眾多韓星、名人的愛店，果然也吸引許多台灣民眾朝聖，至今一位難求。據傳「金豬食堂」幕後老闆人脈極佳，不但與台灣、韓國政商名流都有接觸，也與韓國演藝圈保持好關係，也就因此經常有韓星造訪，就連台灣店也一樣，而金豬食堂此次公布7月12日、13日兩天被包場、不會對外開放，網友與大眾紛紛猜測覺得就是GD包場，金豬食堂也為此發出了官方聲明：不過根據可靠消息指出，就算真的是GD包場，也不會是兩天，看來粉絲們假如真的想蹲點守候看能不能看到天王，必須相當辛苦了。