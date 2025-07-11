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「尹清楓案」的重要關係人、海軍前上校郭力恆，因涉入拉法葉艦與獵雷艦軍購弊案服刑20年，傳出已因因癌症病逝，享壽73歲。隨著案件的相關當事人都一一離世，「尹清楓案」可能將變世紀懸案。不過巧合的是，郭力恆當年因收受軍火商汪傳浦賄賂，起訴他的檢察官，正是被總統提名為司法院長的蔡秋明，郭力恆與汪傳浦二審被認定是共犯，當時的審判長蘇素娥，則被提名為司法院副院長。兩人的同意權，目前也在立法院審查中，預計26日投票。1993年時，時任海軍上校、在海軍總司令部擔任「武器系統獲得管理室執行長」的尹清楓，負責拉法葉軍艦、獵雷艦等重大軍購案，涉及資金高達新台幣千億元以上，但尹清楓卻在12月9日失蹤，翌日屍體被發現於宜蘭東澳外海，死因疑似喉嚨被重物擊中，身穿軍便服，死在海中。郭力恆則是尹清楓的部屬，案發當日與尹清楓有聯絡，之後被認定收賄，2014年被判刑15年定讞，加上其他罪刑，累積被囚禁約20年。不過他始終否認殺害尹清楓，對相關案情也都推說不知情。辦案人員還曾請世界知名催眠大師來台對郭催眠，希望突破案情，可惜最後仍無法突破。2013年12月，郭力恆假釋出獄，但因無力繳納2億元罰金，於 2014 年底再入獄服刑約 180 天，折抵罰金，最終於 2015年6月取得完全釋放。不過他出獄後，據傳過得並不好，只靠幾份零工勉強維生，還要靠其他同學接濟。尹清楓案幾乎已成為軍火弊案代名詞，2000年政黨輪替，當時的總統陳水扁還還宣示，「不惜動搖國本，也要查辦到底」，因此指派由當時的檢察總長盧仁發成立特調小組，歷經11個月的調查，起訴當時的海軍中將雷學明等人，雷學明也是前立委雷倩的父親，但雷學明等人纏訟多年，後來都被判無罪確定。雷學明起訴後，蔡秋明因外語能力佳，加入特調小組負責國際司法互助，他追出汪傳浦在瑞士的帳戶，成功起訴汪傳浦、郭力恆等人，官司到了二審，高院認定汪傳浦與郭力恆是共犯，特調小組因此才能從瑞士追回超過10億元的不法所得，二審的審判長就是蘇素娥。蔡秋明與蘇素娥獲賴清德提名為司法院副院長，兩人9日到立法院審查接受詢問，但隔天就傳出郭力恆過世，時間點相當巧合。