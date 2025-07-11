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彭詩晴（石家莊英勵／G）





彭曉彤（河南豫光金鉛／G）





徐詩涵（中華電信／G）





林育庭（四川遠達美樂／G/F）





黃鈴娟（國泰人壽／F）





陳薇安（河南豫光金鉛／F）





林文佑（台元紡織／F）





廖瑋晴（台元紡織／F）





韓雅恩（國泰人壽／F）





黃湘婷（中華電信／C）





陳晏宇（上海浦發銀行／F）





卓敬（台元紡織／PG）





FIBA亞洲盃女籃將於本周日（7月14日）在中國深圳登場，中華女籃12人正式名單今日公布，陣容以旅外好手與WSBL主力為骨幹，包括效力中國WCBA的彭詩晴、彭曉彤、陳薇安與陳晏宇，以及WSBL的林育庭、黃鈴娟、廖瑋晴、韓雅恩等核心戰力，備戰升級重返一級的目標。而針對稍早媒體爆出的女籃換帥一事，中華民國籃球協會副秘書長張承中表示，已在處理中，要大家不要擔心。本屆亞洲盃由於中華隊在2023年只拿下第八名，遭降至二級，需從東亞資格賽打起。資格賽期間，由前台啤雲豹教練歐森帶領的中華女籃先後擊敗香港與蒙古，成功取得會內賽門票。不過在出發前卻爆出教練團變動風波，歐森無預警遭撤換，總教練職務臨時交由台元女籃總教練邱啟益接手，引發外界諸多猜測。對此，籃協副秘書長張承中受訪時透露自己剛送完機，並低調表示：「女籃狀況ok。請別擔心。」針對歐森去留一事也回應「處理中，會盡快向大家說明」。外界推測，歐森下課與瓊斯盃表現不佳有關，中華女籃當時輸給世大運培訓隊，並以30分慘敗南韓，戰力與調度遭到質疑。如今距離亞洲盃賽事僅剩數日，臨陣換帥成為一大變數，球隊能否頂住壓力重返一級，備受關注。