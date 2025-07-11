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▲峮峮（前排中）是目前人氣頗旺、受到矚目的台灣本土啦啦隊女神代表，排班出勤的狀況格外被注意。（圖／記者陳云茹攝）

▲峮峮希望粉絲們不管在任何一個球場，有沒有她出現，都能夠踴躍為中信兄弟捧場。（圖／IG qun_04）

備受喜愛中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」女神峮峮，因為甜美的長相和活潑的性格，在球場上或是電視節目內的表現都很突出，而在中信兄弟啦啦隊公布8月分班表後，有人發現峮峮雖8場台北大巨蛋賽事全勤，但台中洲際中信兄弟的主場卻都缺席，她親自表明是公司剛好這樣安排，《NOWNEWS今日新聞》記者今（11）日稍早詢問經紀人，乖姐也解釋峮峮之前主題日在洲際球場，以及下雨延賽在洲際球場，她都有參與到，沒特殊的理由。啦啦隊女神風靡全台各地，粉絲們對於偶像的出勤狀況也都很在意。中信兄弟主場在台中洲際球場，峮峮又是「Passion Sisters」中人氣很高的一位，因此她整個8月沒有排到在洲際球場出現，才會受到粉絲的注意。而她也解釋，自己其實一切都遵照公司排班，不會去特別注意。尤其她們現在人員眾多，有時候班表一排，這個月很少班、下個月一大堆，這種情況大家都會有。峮峮坦言有很多球迷會認為她今年的班非常少，但真正情形是她今年的班比去年還多，去年又比前年還多。隨著啦啦隊女神熱潮席捲全台，她們的曝光度有增無減，有可能粉絲都不太會去比較每一年的狀況，只會特別關注當下，才會有所誤會。經紀人方面也解釋了，班表的安排沒有任何特別考量，大家不用想太多。最後峮峮也向球迷喊話，雖然經紀公司的排班，不一定在每個場地的出勤狀況都能很平均，還是希望每一場比賽，不管是不是有她在現場應援，大家都能夠來球場支持，不分台北大巨蛋或是台中的洲際球場，都歡迎球迷踴躍捧場。