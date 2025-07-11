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國民黨團今（11）日決議，處理特別條例草案，除了支持國土韌性的1500億元預算外，並納入普發現金1萬元，但對撥補台電1000億元予以保留。對此，民進黨人士批評，國民黨與全國超過10萬名台電員工、眷屬、包商作對，並靠著普發現金轉移罷免焦點，讓人不敢恭維。國民黨團總召傅崐萁表示，今天會處理行政院送來的特別條例，希望能夠順利三讀通過。就普發現金一事，傅崐萁則說，過去4年稅收超徵1兆8700億元的民進黨政府，本就應該還錢於民。對此，民進黨人士表示，即便罷免投票將在26日登場，以傅崐萁為首的國民黨立委們在選區要不是鞠躬哈腰，就是躲起來賭人民健忘，以為人民忘了過去毀憲亂政的惡行，又在國會變本加厲，竟要刪除撥補台電1000億預算，還是在颱風剛離開、各地仍有災情待修復的同時，可見國民黨一心拖垮台灣，背後究竟是什麼因素，值得國人深思。該人士提到，國民黨要加碼2300億、普發現金1萬，不只無法促進消費，還掏空國庫，預期支出遠高於撥補台電，不只是假監督，更是拿納稅人心血替被罷免藍委買票，「國庫通黨庫」，一向高喊財政紀律的民眾黨竟也跟進，「小草」吞得下去嗎？黨內人士指出，撥補台電是全國工總也認同並支持的方針，國民黨立委要電的時候找台電，災害的時候找台電，需要撥補台電時卻寸步不讓，與全國超過10萬名台電員工、眷屬、包商作對，並靠著普發現金轉移罷免焦點，以為「買票有用」的思維，讓人不敢恭維。該人士提到，近年民進黨在中央執政、地方城市治理上才是真的做到財政紀律，國民黨只要撒幣、毫無願景擘畫雖不意外，但仍然無奈，「今日一早已有面臨罷免的藍委在議場拿著紅包袋擺拍，實在讓人誤以為時光回到20年前，哭笑不得」。