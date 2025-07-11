由《國家地理》雜誌主辦的2025野生動物路跑，將於11月16日在新北市立十三行博物館開跑，即日起至8月27日開放報名。今年鎖定空中霸主——大冠鷲作為年度主題動物，希望用奔跑方式，喚起大家對猛禽與牠們棲地的關注。歡迎踴躍報名參加，就等你一起來守護。
主辦單位表示，身為臺灣森林中的頂級掠食者，大冠鷲正面臨棲地破碎與生存壓力的挑戰，需要更多來自公眾的理解與支持。本次路跑不僅是一場運動賽事，更是一場行動呼籲。從活動規劃到主題內容，《國家地理》雜誌邀集野生動物研究與自然教育領域的專業夥伴共同參與，期盼讓大眾在跑步之餘，也能認識這些守護生態平衡的重要物種。活動主視覺由插畫家仲華繪製，透過俐落線條捕捉大冠鷲的神采，也讓跑衣與紀念品兼具藝術與保育意義。
路跑設有5KM組、10KM組與5KM親子組三大組別，賽道沿途可看見淡水河道、十三行歷史遺跡區與挖子尾自然保留區風貌。現場更規劃保育展版區、保育推廣攤位及親子互動問答活動，讓每一步都充滿知識與趣味。
今年活動特別感謝多家品牌熱情響應與支持，為鼓勵民眾踴躍參與保育行動，將提供 diadora、BIRKENSTOCK 勃肯、Avier、清淨海、叮寧等品牌的豐富實用早鳥贈禮，數量有限，送完為止，誠摯邀請民眾以實際行動支持猛禽保育，為臺灣野生動物的未來盡一份心力！更多詳情在 https://pse.is/7ssv7f
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今年活動特別感謝多家品牌熱情響應與支持，為鼓勵民眾踴躍參與保育行動，將提供 diadora、BIRKENSTOCK 勃肯、Avier、清淨海、叮寧等品牌的豐富實用早鳥贈禮，數量有限，送完為止，誠摯邀請民眾以實際行動支持猛禽保育，為臺灣野生動物的未來盡一份心力！更多詳情在 https://pse.is/7ssv7f