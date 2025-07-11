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效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）奧克蘭運動家高階1A的台灣左投林維恩，今（11）日迎來與洛杉磯道奇高A的正面對決，他先發主投4局僅失掉1分，率隊10：1大勝，林維恩防禦率也下修至2.79，相比1A時期的3.96更優異。林維恩開局面對道奇打線前三局都投出3上3下，其中包含4次三振，但第四局發生亂流，被首棒打者敲出三壘安打，後續投出保送，道奇第三棒Logan Wagner敲出滾地球，讓林維恩失掉本戰唯一一分，後續隊友雖然發生失誤，林維恩也投出保送形成滿壘，但他展現K功化解危機。林維恩本戰僅用49球吃完4局，還飆出5次三振，僅被敲出1支安打失1分，另添2保送，防禦率下降至2.79，每局被上壘率則依舊是宰制等級的0.72。而效力運動家2A的莊陳仲敖與林家正稍早再度同場出賽，莊陳仲敖先發5局失3分，狂飆8次三振，防禦率微幅上升到4.76，林家正打擊3打數無安打，但靠高飛犧牲打賺進1分打點。新人聯盟2位投手也有好表現，陽念希先發0.2局被敲2支安打，但也送出2K僅失1分，台灣唯一投打二刀流的辛辛那提紅人林盛恩，本戰則以投手身分登場，長中繼4局就送出7K，被打出3支安打失掉2分。打者方面，底特律老虎3A的強打好手李灝宇今日持續先發上陣，但3打數無安打、僅靠1次保送上壘，連續5場安打紀錄中斷，整體進攻指數（OPS）為.761，而小熊台裔重砲「龍仔」Jonathon Long則有4打數2安、打擊三圍維持可怕的打擊率.315、上壘率.392與長打率.497。