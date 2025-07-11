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曾在NBA美國職籃（National Basketball Association）打滾12年的西班牙控衛Ricky Rubio近日接受《Marca》專訪，直言他對NBA文化始終無法認同，並形容聯盟早已從「以籃球為本的比賽」轉變為「充滿商業的秀場」。他強調，自己從未真正愛上那文化，這也是他選擇離開美國職籃的關鍵原因之一。現年34歲的Rubio在2024年1月宣布退休，2月重返西班牙加盟巴塞隆納（FC Barcelona），並於3月重新踏上球場。他在回顧NBA生涯時直言：「在美國的那些年，我交的不是朋友，只是隊友。我很難打開心房面對衝突，也見識過一些態度，是我無法接受的。」他提到，NBA更衣室裡的氛圍讓他無法認同，「你會聽到一些莫名其妙的對話，像是『你開什麼車？』我們真的是在比這個嗎？那對我來說，無法讓我變成一個更好的人。」這種價值觀上的落差，讓他始終無法融入NBA生態。Rubio形容自己剛進聯盟時是「YouTube時代的產物」，回憶初登場於明尼蘇達灰狼時，外界對他的期待讓他被迫去打造一個形象，配合媒體操作與鏡頭塑造。「我從來沒有真正愛上那個文化和環境，他們已經把NBA變成一場秀、一門生意，而不是籃球的熱愛。」Rubio直言，這種氛圍讓他感到格外疲乏，甚至認為歐洲籃壇也正開始出現類似的現象。儘管曾經夢想成為NBA球員，但Rubio坦言，自己原本只想留在家鄉球隊巴達隆拿尤文圖特，單純和朋友們一起打球，「也許那樣我會成為一個更快樂的人。」他回憶起過往因灰狼輸球情緒低落，導致無法與身邊摯友正常交流，「那時候我對輸球的情緒總是沒辦法釋懷。」Ricky Rubio在NBA共出賽698場，場均繳出10.8分、7.4助攻、4.1籃板與1.8抄截的全面數據，是聯盟歷史上唯一一位達成該組數據卻從未入選明星賽的球員。雖然未曾獲得明星身分肯定，但他的控場能力與防守意識仍被多位教練與隊友高度評價。離開NBA後，他在巴塞隆納度過短暫復出階段，但球季結束後未獲續約，目前仍為自由球員身份。儘管職業生涯經歷波折，Rubio最終選擇回到籃球的初心。