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出錢出力相挺大罷免的聯電創辦人曹興誠今（11）日回顧過往，直言他根本沒有選總統的資格，並指出現在藍白立委面臨大罷免，無法辯解他們親共賣台的事實，只好拼命移轉焦點；他呼籲中間選民，注意反罷一方種種辱罵、恐嚇、威脅和濫用公權力的行為，這些都是中共慣用的流氓手段。「我為什麼要捐錢還忍辱，支持大罷免？我根本沒有選總統的資格」，曹興誠回憶，他在「和艦案」無辜被訟期間，見到台灣刑事案件的無盡拖延，他催促修訂了「刑事訴訟法」，導入「速審法」，許多被纏訟多年的被告，如蘇建和等三人，在被告28年後，得以無罪釋放。曹興誠提到，在推動「速審法」的過程中，他嚴厲批評台灣的司法缺失，後來為免遭到司法報復，選擇加入新加坡國籍，但仍然保持台灣居民身分，從未曾離開過台灣，「我知道一旦放棄國籍，就永遠失去了競選總統的資格，我不在乎，因為我對作官或從政毫無興趣」。曹興誠說，1996年開始，他嘗試在兩岸間建立「程序正義」，以消除中共武力犯台的藉口，這個程序很簡單，即「統一必須經過台灣人民的公投同意」，後來有人把他的努力，惡意扭曲為「主張統一」。曹興誠續指，2019年7月，在香港看到中共動員大批流氓，以棍棒無差別擊打香港市民，他感到憤怒，也了解中共政權有如爬蟲，無視人權，不可理喻，於是他決定回復中華民國國籍，呼籲大家一起抗共保台。曹興誠提到，2000年他很幸運得到法鼓山創辦人聖嚴師父的接引，得窺佛學堂奧，佛學基本上勸戒貪婪，鼓勵布施，以消除自我，忘卻煩惱。布施有三種，「財布施」人人都會；往上一級是「無畏布施」，即免除別人的擔心或恐懼，最上一級是「法布施」，就是讓人因佛法而活得從容自在。曹興誠說，這次大罷免，提供所有佛門弟子同時實施三種布施的機會，捐款支持罷團是財布施，驅逐立法院內的投共敗類，讓台灣不致於香港化，是無畏布施；宣導「主權在民，人民自決」，鼓勵所有中國人推翻中共的邪惡暴政，讓兩岸人民都能享受到民主自由，就是大大的「法布施」。曹興誠提到，現在藍白立委面臨大罷免，無法辯解他們親共賣台的事實，只好拼命移轉焦點，攻擊總統賴清德、民進黨和公民團體，就在他們移轉焦點有些成效之際，中共國台辦的朱鳳蓮跳出來，呼籲台灣人停止大罷免，証明了國民黨已經淪為中共的走狗，因此中共要出面幫他們恐嚇台灣人。曹興誠呼籲中間選民，注意反罷一方種種辱罵、恐嚇、威脅和濫用公權力的行為，這些都是中共慣用的流氓手段，「這次大罷免，如果不能成功，我們可以預見，台灣會被徐巧芯、賴苡任那樣的紅衛兵，帶入狂亂的文革社會。大罷免是維持國家正常運作的背水一戰，一定要成功」。