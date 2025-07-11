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街口電子支付母公司「街口金融科技公司」近日因與泰山公司涉及36億元股權糾紛，遭台北地院查封未果，街口支付董事長梅驊與總經理范庭甄今(11）日下午出面召開記者會，針對外界5大關切議題做出回應，重申無涉母公司法律糾紛，用戶資金100%信託保障，治理透明財務與法遵制度健全，合作夥伴與裕戶服務穩定如常，財務立與服務不中斷，用戶權益不受母公司民事案件影響。梅驊強調，該公司是受金管會管轄電子支付機構，其所有代理收付款項與用戶儲值餘額皆由信託銀行100%獨立保管，依法設立專戶並受主管機關監管，不得挪作他用，確保用戶資金安全無虞。對於母公司街口金科與泰山的股權糾紛與法院查封，梅驊表示，無涉母公司法律糾紛，公司本身為依法設立的電支機構，所有財務與營運皆獨立於母公司之外，並無任何交叉帳戶或資金流動。針對36億元資金流向，街口支付強調該資金與電子支付業務無關，公司內部金流皆依規作業、清楚分明。此外，用戶資金100%信託保障。范庭甄強調，所有用戶資金均依法依《電子支付機構管理條例》第21條，委託信托銀行獨立管理，完全隔離於任何商業糾紛之外。該制度受到金管會長期監督,任何提領、轉帳照常運作。同時，街口支付「治理透明、財務與法遵制度健全」。街口支付設有完整董事會，所有帳務流程與信託制度皆經會計師簽證並定期對主管機關報備。同時財報在官網上公開透明，民眾皆可即時查閱。街口支付合作夥伴與商戶服務穩定如常。目前用戶每日交易量與儲值、提款功能皆正常運作，與商戶的合作也維持穩定。部分商戶在短暫觀望後已恢復上架，銀行與合作機構亦表示理解，未有終止合作情形。對於外界關心法院查封當日人員不在場，范庭甄解釋，當日因樓上辦公室施工，油漆氣味及施作聲影響重大，基於員工安全與營運運連續性，啟動原有之遠距及異地辦公機制，並非媒體所傳「人去樓空」。梅驊最後強調，信任是最寶貴資產，不實流言恐傷害市場信心，電子支付機構作為金融體系的一環，其穩定發發展對整體金融秩序具有連動影響。公司信用與使用者信任是最珍貴的資產，任何未經查證的謠言恐影響市場運作，甚至已觸犯《電子支付機構管理條例》第49條中關於散播不實訊息之法律責任。街口支付將持續與用戶、商戶、銀行等合作夥伴保持溝通，確保營運穩定、服務不中斷。