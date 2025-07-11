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▲Richard Jefferson認為，Ayton的情境類似於當年的JR Smith。（圖／美聯社／達志影像）

前NBA美國職籃（National Basketball Association）球星、現擔任ESPN節目評論員的「RJ」Richard Jefferson近日在節目中表示，看好洛杉磯湖人隊今夏簽下中鋒Deandre Ayton的操作，甚至直言這筆簽約「可能是自由球員市場中的最大收穫之一」。Jefferson直言Ayton的情況和當年「詹皇」LeBron James的「帶刀侍衛」JR Smith很像，都有態度問題，但只要能夠改正，將會是很棒的補強。湖人今夏補強動作緩慢，但日前已陸續補進Jake LaRavia與Deandre Ayton，尤其Ayton的加盟引發熱議。這位前選秀狀元在拓荒者期間表現不如預期，急需重新證明自己，而他已明言加盟湖人就是為了爭冠。Ayton過去在鳳凰城太陽時期一度被寄予厚望，但最終未能完全兌現天賦，之後到了拓荒者，也被認為態度有問題，雖然更衣室開心果，但缺少成為明星球員的氣質。湖人這次簽下他被認為很冒險。Richard Jefferson是James前隊友、也是和他關係很好的摯友，他認為，Ayton的情境類似於當年的JR Smith，他在克里夫蘭騎士隊與LeBron James並肩作戰後轉變為奪冠功臣。「當年JR年輕氣盛，犯過一些錯，但當他身邊有了LeBron後，成為那支冠軍隊上不可或缺的角色。」Jefferson說，「Ayton也擁有所有天賦，只要他穩定表現，不需要場場拿30分，也不用當全明星，只要他持續努力，就可能打出生涯最佳表現。」不過，這筆補強也存在風險。NBA名嘴Bill Simmons曾警告，Ayton加盟湖人恐帶來「肥皂劇效應」。而前球員Channing Frye也提醒：「在洛杉磯這樣的市場，若不願意投入那些幕後工作，結局可能會很難看。」Jefferson則補充：「這是Ayton職業生涯最關鍵的時刻之一，他必須把握住這個機會，否則可能錯失翻身的最佳時機。」Ayton本人則對能與Luka Doncic成為隊友感到興奮，形容這種組合就像「活在電玩裡」。湖人能否靠這位重新啟航的狀元中鋒完成補強拼圖，將是新賽季的一大看點。